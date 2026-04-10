Când începe vacanța de vară din acest an. Datele, diferite în funcție de programul școlar și de examenele susținute

Vacanța de vară din 2026 începe pe data de 20 iunie, odată cu încheierea cursurilor pentru majoritatea elevilor din România. Calendarul nu este însă identic pentru toți copiii, deoarece elevii din clasele terminale finalizează anul școlar mai devreme, în funcție de programul examenelor naționale.

Potrivit structurii anului școlar stabilite de Ministerul Educației, cursurile se încheie vineri, pe data de 19 iunie 2026. Astfel, pentru cei mai mulți elevi, vacanța de vară începe sâmbătă, pe data de 20 iunie 2026. Această dată marchează finalul celui de-al cincilea modul de învățare, ultimul interval din organizarea anului școlar.

Nu toți elevii intră în vacanță în același moment. Pentru anumite categorii, cursurile se încheie mai devreme, în funcție de examenele naționale sau de specificul programului educațional.

Elevii din clasele a VIII-a finalizează cursurile mai devreme, de regulă cu aproximativ o săptămână înainte, pentru a avea timp să se pregătească pentru Evaluarea Națională. În cazul acestora, anul școlar durează 35 de săptămâni și se încheie pe data de 12 iunie 2026.

Pentru elevii din clasele a XII-a și a XIII-a, cursurile se termină și mai devreme, la începutul lunii iunie. Aceștia au nevoie de timp suplimentar pentru pregătirea examenului de Bacalaureat. Anul lor școlar are o durată de 34 de săptămâni și se încheie pe data de 5 iunie 2026.

De asemenea, elevii din învățământul profesional și tehnic au un calendar diferit, adaptat activităților practice. Pentru cei din liceele tehnologice și din învățământul profesional, anul școlar durează 37 de săptămâni și se încheie mai târziu, pe data de 26 iunie 2026.

Vacanța de vară din 2026 se întinde pe o perioadă de aproximativ 11 săptămâni. Este cea mai lungă pauză din întregul an școlar și începe la finalul lunii iunie, urmând să se încheie la începutul lunii septembrie, odată cu începutul noului an de studiu stabilit de Ministerul Educației.

Durata acestei vacanțe le oferă elevilor timp de odihnă după un an școlar solicitant. Totodată, pot participa la activități recreative sau educative, precum călătorii, tabere sau timp petrecut în aer liber.