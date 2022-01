E sfârșitul! Șoșoacă a rupt în bucăți guvernanții. Mesajul care îi înfioară pe toți

Senatoarea Diana Șoșoacă a realizat o listă a statelor care au decis să renunțe la restricțiile impuse pe fondul pandemiei de coronavirus și/sau să amâne vaccinarea obligatorie a populației împotriva COVID-19. „Doamna de fier” a României pune tunurile pe guvernanți, subliniind că „popoarele nu pot uita crimele la care au fost supuse”.

„Vinovații trebuie să plătească, popoarele nu pot uita crimele”

„Mascarada se încheie!!! Vinovații trebuie să plătească, popoarele nu pot uita crimele la care au fost supuse!”, s-a exprimat senatoarea Diana Șoșoacă, în stilu-i atipic.

„- Austria amână obligația de vaccinare în aprilie în loc de februarie;

– Germania ???????? abandonează ideea;

– Spania ???????? vrea să aibă încredere în imunitatea naturală, să clasifice Covid drept gripă și să respingă totuși permisul;

– În Anglia ???????????????????????????? viața revine la normal, fără permise și fără măști;

– În Cehia se renunță la ideea unei obligații de vaccinare;

– OMS se opune repetării dozelor de rapel;

– Israel nu mai necesită o a patra doză, prea mulți o refuză;

– In Quebec, a 3-a doza nu mai este recomandata persoanelor peste 70 de ani, efectele secundare fiind prea numeroase si prea mari;

– Elveția evocă „începutul sfârșitului” pandemiei cu varianta Omicron;

– BOSNIA-HERȚEGOVINA DEVENE PRIMA ȚARĂ EUROPEANĂ CARE RESPINGE ORICE FORMĂ DE PASAPOARTE COVID;

– Curtea Supremă a Statelor Unite tocmai a blocat mandatul de vaccinare sau testare COVID-19 al președintelui Joe Biden pentru marile afaceri – o politică pe care judecătorii conservatori au văzut-o ca o impunere necorespunzătoare asupra vieții și sănătății multor americani;

– China ???????? și Rusia ???????? au ieșit din măsurile de sănătate, și chiar din vaccinare din primul trimestru al anului 2021. Rețineți că China și Rusia și-au dezvoltat vaccinul, un vaccin clasic, și nu o terapie genetică, motiv pentru care vaccinul lor este refuzat de statul francez;

– India ???????? a stopat Covid-19 prin oprirea vaccinării și prin distribuirea unui kit gratuit de tratament medicamentos (inclusiv ivermectina)”, a transmis Diana Șoșoacă într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Diana Șoșoacă vede „coduri” în vaccinați

În altă ordine de idei, senatoarea a întrecut, recent, orice imaginație. Nimeni nu și-a închipuit că Diana Șoșoacă ar fi putut să comenteze – cel puțin în spațiul public – presupuse legături între Bluetooth și „coduri” generate de vaccinați cu care aceștia din urmă se conectează la telefon.

„Pe fiolă e un anumit cod și, apropo, este verificat și de mine, și de mulți alții. Când sunteți lângă vaccinați, dați pe Bluetooth și o să vă apară un cod. Uitați-vă, și știu foarte mulți oameni. (…)

Nici eu n-am crezut, am râs până am văzut acest lucru, era numai telefonul meu, am dat tot la o parte, eram undeva la țară”, a declarat Diana Șoșoacă într-o emisiune televizată.

Senatoarea de România a ținut să sublinieze că a adresat întrebări referitoare la acest subiect – „Ce sunt cu codurile de la Bluetooth ale vaccinaților?”. Însă, nimeni nu i-a răspuns solicitărilor.