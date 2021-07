Toată lumea este îngrijorată. Toată lumea este preocupată.

Ioana Mihăilă, ministrul Sănătăţii este cea mai conştientă că îi vine ciclul: „Cred că dacă este să ne uităm şi cum a evoluat pandemia anul trecut, cu o creştere a cazurilor în toamnă şi, mă rog, o evoluţie ciclică în acest an şi jumătate care s-a scurs de la debutul pandemiei, ne aşteptăm ca acest ciclu să revină.”

Epidemiologul Octavian Jurma nu are ciclu, deşi acum şi bărbaţii pot să rămână gravizi, dar este la fel de îngrijorat ca doamna ministru: „Dacă valul patru va fi însoțit și de un val de decese, va fi extrem de costisitor. Să nu uităm că avem două componente de pandemie, avem valul de infectări, dar și o tulpină foarte agresivă, care este mult mai infecțioasă ca tulpina britanică și provoacă un tablou clinic mai grav”.

Răzvan Cherecheş, profesor de sănătate publică, pe care epidemia l-a scos din anonimat, că altminteri nu ştia nimeni de acest specialist, are şi el o părere de profesionist: „La toamnă, datorită sezonalității virusului respiratoriu, nu doar a SARS-COV-2, a tuturor virusurilor respiratorii, cel mai probabil, odată cu începerea valului 4, există posibilitate mare de impunere noi de restricții, mai ales în județele cu procent mic de persoane vaccinate”

Dintre ei nu putea să lipsească Raed Arafat, care a declarat la Guvern: „Dacă rămânem mai puţini vaccinaţi şi dorinţa de vaccinare rămâne una scăzută, posibilitatea de a avea la un moment dat un val nou există, nimeni nu poate să o nege”

Pe ceilalţi membri ai corului de îngrijoraţi nu-i mai amintim. Îi ştiţi de la televizor. Unii dintre ei, cum ar fi Beatrice Mahler, pentru că nu ştie să citească de pe prompter, n-au mai apărut.

Deci, vine valul. Dar aidoma cu zăpada care în fiecare an ne ia prin surprindere, şi acest val patru de pandemie, dacă, totuşi, va veni, tot prin surprindere ne va lua.

Aţi auzit cumva că s-a întărit, în vreun spital, reţeaua electrică, astfel încât să facă faţă solicitării unui număr mare de aparate de respirat? Aţi auzit că ar fi crescut numărul de paturi la ATI? Aţi auzit de vreun curs pentru medici de specialităţi apropiate, cum ar fi pneumologi, sau de cursuri pentru rezidenţi, care să fie capabili, în cunoştinţă de cauză, să trateze bolnavii? Ori despre asistenţi medicali specializaţi pentru ATI? Aţi auzit de crearea deja de circuite prin spitale, ca să nu se mai amestece virusaţii cu ceilalţi bolnavi? Aţi auzit de revizia TIR-urilor ucigaşe ale lui Arafat, ca să nu mai moară oamenii sufocaţi? Aţi auzit cumva că spitalele modulare, care nu a funcţionat niciunul, sunt pregătite şi problemele s-au remediat? Aţi auzit cumva ca măcar o echipă de zugravi să dea cu o bidinea prin vreun spital? Eu nu. Dar de îngrijoraţi, suntem îngrijoraţi rău de tot.

Desigur, aşa cum iarna noi suntem vinovaţi că vine zăpada, la fel tot noi vom fi vinovaţi şi cu acest val patru, dacă va veni. Că nu ne-am vaccinat şi că am făcut hore la Vama Veche nedistanţaţi, iar în inconştienţa noastră nu am purtat măştile neconforme, cumpărate la preţuri exorbitante, de hoţii care s-au îmbogăţit de pe urma pandemiei.

Şi ar mai fi ceva. Tare bine ar fi dacă toţi aceşti îngrijoraţi, după ce ne ameninţă cu valul al patrulea, ne-ar explica şi ce vrea să spună mailul publicat de cotidianul „Réseau International” pe data de 2 iulie 2021. Un mail al epidemiologului dr. Neil M Ferguson, de la Imperial College, un fel de Arafat al englezilor, dar mai cu ștaif, datat 14 iunie 2021, către colaboratorii săi: Dr. Frank Atherton, Dr. Michael McBride, Dr. Susan Michie, Dr. Gregor Smith, Dr. Richard Taylor, Sir Patrick Vallance, Dr. Jonathan Van Tam, Chris Whitty. În care se spune clar: „Este esențial ca totul să rămână pe drumul cel bun și să ne amintim cu toții obiectivul nostru comun. Sarcina a fost dificilă și va fi și mai dificilă, dar dacă rămânem uniți și putem convinge majoritatea țării că acționăm din motive întemeiate, putem trece la a doua parte a „planului”: pe scurt, o închidere permanentă a țării începând de joi, 15 iulie 2021, din cauza unei creșteri a numărului de noi „variante” indiene și nepaleze ale „virusului” (care, după cum știm, este doar un nou nume pentru febra fânului).

„Virusul” a fost deja foarte profitabil și de succes pentru noi și nu există nicio limită pentru ceea ce putem face în plus în ceea ce privește banii și reputația. Cu toate acestea, trebuie să ne asigurăm că avem cooperarea deplină și completă a guvernului și a mass-mediei în acest domeniu și să folosim argumentul că „este prea riscant să continuăm în timpul verii”. Putem „modela” creșterea acestor variante pe baza, de exemplu:

Proteste împotriva închiderii (aceasta ar fi o idee foarte bună de promovat, având în vedere evenimentele recente).

Meciurile de fotbal de la Euro din Anglia și Scoția.

Acolo unde populația crește în timpul lunilor de vară – stațiunile balneare (Blackpool, Bournemouth, Brighton, Skegness etc.), parcurile tematice (Alton Towers, Thorpe Park, Chessington World of adventures etc.), precum și zona rurală și atracțiile turistice.

Dacă reușim să transmitem mesajul că, din această cauză, „variantele” vor fi multiple și că vor distruge complet NHS dacă nu sunt abordate corespunzător și imediat, publicul ar trebui să accepte, iar această acceptare și caracterul neîndoielnic al maselor va fi crucială pentru a trece „linia de sosire” și astfel ne vom fi jucat rolul nostru în schimbarea țării. Apoi, va fi de datoria altora să limiteze, în cadrul planurilor Kalergi, WEF/ Schwaab, din alte motive, cum ar fi mediul și deficitul de apă (2022-2023), penuria de alimente (2023-2024) și finanțele globale și inflația în masă (2024-2025), culminând cu finalizarea planului Kalergi global comun ONU/ OMS/ WEF pentru 2025.

Instituţia din care face parte autorul mesajului a anunţat imediat că acesta este unul fals. Dar nu a dat în judecată publicaţia care l-a adus la cunoştinţa publicului.

Şi ca o coincidenţă, în SUA, dr. Anthony Fauci se joacă şi el cu mail-urile, pe care au pus însă mâna publicaţii prestigioase şi nu au ezitat să le aducă la cunoştinţa publicului. Un mic exemplu dintre cele 3234 de pagini publicate. Poate cel mai nevinovat. În februarie 2020, Dr. Fauci o sfătuiește pe Sylvia Burwell, fost ministru al Sănătății în timpul mandatului lui Barack Obama, în prezent președinte al Universității Americane din Washington DC:

„Sylvia,

Măștile sunt cu adevărat destinate persoanelor infectate pentru a le împiedica să răspândească infecția persoanelor care nu sunt infectate, mai degrabă decât să protejeze persoanele neinfectate împotriva infectării. Masca obișnuită pe care o cumperi în farmacie nu este cu adevărat eficientă în evitarea virusului, care este suficient de mic pentru a trece prin material. (…) Instinctele tale sunt corecte. Banii sunt cheltuiți cel mai bine pe contramăsuri medicale, cum ar fi diagnosticarea și vaccinurile.” – redă prestigiosul cotidian „Washington Post.”

În afară de faptul că toate acestea sunt nişte falsuri, (deşi sunt prezentate şi documente în facsimil) trompetele apocalipsei de la noi, mai au şi o altă explicaţie? Că ceea ce scrie în „falsurile” astea, începe să se adeverească.

Deci, ce ne facem? Suntem la mâna unor indivizi care ne joacă vieţile cum vor ei? Avem vreo cale de ieşire? Sigur că da! Ei înşişi ştiu ce nemernicii au făcut şi îşi iau măsuri de precauţie. Dr. Neil M. Ferguson îşi linişteşte claboratorii: „În ceea ce privește imunitatea noastră față de viitoarele procese, aceasta depinde atât de menținerea unei bune relații cu prim-ministrul, cât și de supunerea prim-ministrului și a altor miniștri din guvern. El știe influența pe care o avem asupra lui și, prin urmare, pentru că este legat și ghidat de noi mai presus de orice, putem obține ceea ce ne dorim. Cu toate acestea, avem, de asemenea, o carte de ieșire din închisoare, afirmând că am urmat datele și am făcut tot ce am putut pentru oameni”.

Vă amintiţi că şi la noi, la începutul pandemiei, erau „specialişti” care cereau imunitate totală pentru acţiunile lor în timpul acestei nenorociri în care a fost băgată omenirea?

La Nurnberg, Germania, astăzi, 03,07,2021, vremea este senină, precipitaţii 0, umiditate 52 la sută şi vânt care bate cu 6 km pe oră.