Diana Șoșoacă, discurs halucinant. A depășit orice limită. Ce ”coduri” vede senatoarea

E pur și simplu halucinant ce a declarat senatoarea Diana Șoșoacă despre vaccinurile anti-COVID-19. Teoriile conspirației trec la un nou nivel. De această dată, este vorba despre așa-zise „coduri ale vaccinaților”, generate de persoanele imunizate, cu ajutorul cărora cei din urmă se pot conecta la diverse dispozitive electronice.

Vaccinații emit „coduri” cu care se conectează la telefon

„Pe fiolă e un anumit cod și, apropo, este verificat și de mine, și de mulți alții. Când sunteți lângă vaccinați, dați pe Bluetooth și o să vă apară un cod. Uitați-vă, și știu foarte mulți oameni. (…)

Nici eu n-am crezut, am râs până am văzut acest lucru, era numai telefonul meu, am dat tot la o parte, eram undeva la țară”, a declarat Diana Șoșoacă într-o emisiune televizată.

Senatoarea de România a ținut să sublinieze că a adresat întrebări referitoare la acest subiect – „Ce sunt cu codurile de la Bluetooth ale vaccinaților?”. Însă, nimeni nu i-a răspuns solicitărilor.

Diana Șoșoacă continuă să contrarieze

Nu este prima dată când Diana Șoșoacă pur și simplu uluiește omenirea – „omenirea”, pentru că senatoarea a atras atenția chiar și la nivel internațional prin pozițiile sale referitoare la vaccin. În septembrie 2021, „doamna de fier” spunea că vaccinul dă „sterilitate pe trei generații”.

Într-un dialog televizat cu jurnalista Adriana Bahmuțeanu, Diana Șoșoacă a transmis că „se modifică genomul uman, ceea ce înseamnă că se modifică structura voastră”.

„Vă scurtează viața. Nu mai vorbim că la acest moment sunt cercetători care spun că dau sterilitate pe trei generații”, a declarat Șoșoacă, în timp ce Bahmuțeanu aproba din cap: „Da”.

Afirmațiile au stârnit reacții de amuzant, în special pe rețelele de socializare. Traian Berbeceanu, fostul prefect al Capitalei, a comentat, la acea vreme: „Șoșoacă ne spune că cercetătorii au stabilit că vaccinul anticovid dă sterilitate pe trei generații. No, acum, ăia care ați votat-o să ne explicați cum se poate ajunge la generațiile a doua și a treia dacă prima este deja sterilă.”