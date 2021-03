E incredibil ce i-a făcut Prinţul Charles lui Harry. Interviul care zguduie Familia Regală. Prințul Harry dezvăluie că Prințul Charles a încetat orice dialog el. S-a întâmplat cu fiul său după ceea ce presa britanică a numit Megxit. Este vorba despre renunţarea la statutul de membru senior al Familiei Regale şi plecarea în Canada, după care a urmat mutarea în SUA.

Ducele de Sussex a mai spun că tatăl său l-a dezamăgit teribil. Harry a subliniat că între el și tatăl său a existat „multă durere”. Totuşi, acesta a subliniat că nu la fel au stat lucrurile şi cu Regina Elisabeta a II-a, de la care Prinţul Charles va prelua tronul.

Decizia Prinţului Harry de a ieşi din sfera de influenţă a feţelor regale nu a „orbit-o” pe Regină Elisabeta a II-a.

E incredibil ce i-a făcut Prinţul Charles lui Harry

„Când eram în Canada, am avut trei conversații cu bunica mea și două conversații cu tatăl meu, înainte ca acesta să înceteze să primească apelurile mele.

Până în acel moment am luat lucrurile în mâinile mele. Trebuie să fac asta pentru familia mea. Trebuie să fac ceva pentru propria mea sănătate mintală, pentru soția mea și pentru Archie.

M-am simţit abandona de tatăl meu. Știe ce simte durerea. Bineînțeles că îl voi iubi întotdeauna, dar s-a întâmplat mult rău și voi continua să fac din asta una dintre prioritățile mele, pentru a încerca să o vindec”, a dezvăluit Prinţul Harry

El a dezvăluit, de asemenea, că Familia Regală a întrerupt orice legătură cu el în primul trimestru al anului 2020. Harry a reamintit că

Dar el a insistat că nu o va „ocoli niciodată” pe Regina Elisabeta a II-a. În acest sens, el a spus că a vorbit cu bunica sa în vârstă de 94 de ani mai mult în ultimul an decât o făcuse anterior. „Am prea mult respect pentru ea”, a precizat Ducele de Sussex.

De asemenea, Harry nu s-a temut să spună că Meghan Markle a avut o contribuţie foarte importantă în ieşirea din Familia Regală: „N-aș fi putut, pentru că și eu am fost prinsă în capcană. Nu am văzut o ieșire. Am fost prins în sistem, la fel ca restul familiei mele.

Tatăl meu și fratele meu sunt prinși în capcană. Nu mai pleacă și am o compasiune imensă pentru asta.”

Prinţesa Diana a anticipat ruptura cu Familia Regală

Altfel, Harry crede că dacă mama lui, Prinţesa Diana, ar mai fi trăit, ar fi fost „furioasă” din cauza situaţiei în care s-a aflat alături de Meghan Markle: „În cele din urmă, tot ce și-ar fi dorit vreodată era ca noi să fim fericiți.”

Ducele de Sussex a mai completat că familia lui supravieţuieşte în prezent din banii lăsați de Prinţesa Diana, despre care a spus că ar fi anticipat ruptura lui de Familia Regală.

Prințul Harry a vorbit și despre relația cu fratele mai mare William, spunând că îl iubește „până la capăt”. „Am trecut prin iad împreună”, a punctat Harry, care n-a omis să sublinieze că el și viitorul rege William erau „pe căi diferite”.

Privind în urmă, Harry a spus că nu are niciun regret cu privire la decizia de a părăsi Familia Regală.

Conform thesun.co.uk, care citează CBS, Oprah Winfrey a ţinut să precizeze că Meghan nu a fost plătită pentru interviu. La rândul ei, actriţa americană a dezvăluit că s-a luptat cu gânduri suicidare când a fost în Familia Regală.