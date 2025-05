Monden Drama unui concurent de la Tempting Fortune. A trecut prin momente cumplite







Gabriel Muntianu, unul dintre cei 12 concurenți de la Tempting Fortune România, ascunde o poveste de viață cutremurătoare. La doar 22 de ani, el a fost nevoit să-și protejeze mama de un tată violent și alcoolic, iar această suferință l-a marcat profund.

Trauma prin care a trecut concurentul de la Tempting Fortune România

În încercarea de a-și asigura traiul zilnic, Gabriel Muntianu a ales să plece în lume. Cu lacrimi în ochi, concurentul a făcut mărturisiri legate de copilărie.

„Mama a avut o viață chinuită, a suferit foarte mult. Îmi aduc aminte că eram mic și îi ștergeam lacrimile de pe obraz și nu înțelegeam… Am și acum imaginile alea în minte, m-au marcat. Tatăl meu a avut mereu mari probleme cu alcoolul. Vorbim de un om care la prima oră bea un ibric de țuică, de tărie”, a povestit el.

Gabriel Muntianu a vorbit și despre momentul în care a ales să își confrunte tatăl.

„Când aveam eu vreo 14 ani n-am mai suportat. Era beat și avea chef de scandal. Pur și simplu o trăgea pe mama, o arunca de toți pereții și căuta motive de scandal. M-am băgat între ei și i-am spus să plece, dacă nu se înțeleg să se despartă, pentru că m-am săturat…” a adăugat concurentul.

A muncit la negru

În anii adolescenței, el a fost nevoit să treacă la responsabilitățile de adult și să devină un sprijin pentru mama lui.

„După BAC m-am urcat în tren și am plecat să încep aventura vieții mele”, a continuat concurentul de la Tempting Fortune.

Pentru a aduce bani în casă, Gabriel Muntianu pleca de la liceu și muncea la negru. Inițial, el a lucrat la o fabrică de textile, iar ulterior a ajuns să se angajeze part-time la o pizzerie din orașul natal.

„Mă învoiam ultima oră ca să mă duc să muncesc la negru. Prima oară am lucrat la o fabrică de ciorapi, eu mă ocupam de vopsit, de spălat și de călcat. Apoi am avut un job part-time la o pizzerie în mall, aveam 17 ani. După care, la 18 ani, am venit la bacalaureat cu bagajele deja făcute”, a mărturisit el.

Pe lângă job, Gabriel Muntianu se ocupa și se gospodărie.

„Nici nu îmi păsa dacă iau bacul sau nu, mai ales că eram fără pregătire, fără meditații. Am luat bacalaureatul doar la română. Nu prea aveam timp să învăț, aveam toată gospodăria pe cap. Fratele meu muncea în străinătate. După BAC m-am urcat în tren și am plecat să încep aventura vieții mele”, a mai spus el.

Concurentul de la Tempting Fortune a încercat să își construiască un viitor în precum Târgu Jiu și Timișoara, însă viața i-a așternut alt drum. Ulterior, el a ales să plece în Germania.

Vrea să câștige Tempting Fortune România

Gabriel Muntianu a vorbit și despre așteptările pe care le are de la această competiție.

„Sunt potrivit pentru acest show, pentru că toată viața mea a fost o luptă. Merg cu dorința de a-mi schimba viața în mai bine, a mea, a mamei mele și a bunicii mele. Cât au ele de trăit, cât mai au de tras viața asta după ele, vreau să le fiu ajutor, vreau să le fac viața mai frumoasă, cât le mai am lângă mine”, a continuat el.

Concurentul a adăugat că mama și bunica lui nu au reușit să călătorească sau să meargă la un restaurant. Astfel, premiul câștigat în urma competiției l-ar ajuta să le ofere o viață mai bună.

„Sunt două femei simple de la țară, ele nu au văzut marea sau muntele, nu s-au plimbat undeva, n-au mers la un restaurant. Vreau să le ofer șansa de a experimenta lucruri noi în viața lor, pentru că merită, au un suflet foarte bun. Merită tot binele pe care îl pot oferi”, a arătat el, potrivit Cancan.

Gabriel Muntianu a menționat că are o strategie pentru competiția pregătită de Kanal D.

„Strategia mea este să îi ajut pe ceilalți să fie tari, să reziste tentațiilor, să le deschid mintea. Această competiție este pentru a ne încerca slăbiciunile, a ne pune în evidență si a demonstra lumii că suntem persoane puternice”, a mai spus el.