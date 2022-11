Drama trăită de Mihaela Mihai. Ce a trebuit să suporte artista în căsnicia cu un om de afaceri francez

Foarte puțină lume știe problemele prin care a trecut Mihaela Mihai de-a lungul vieții. Cântăreața a fost căsătorită cu nepotul lui Mihail Sadoveanu. Femeia s-a căsătorit prima dată destul de tânără. Ea avea doar 17 ani când a decis să meargă în fața ofițerului de stare civilă alături Mihai Stihi. Artista a mărturisit, în urmă cu câțiva ani, că a fost forțată de părinți să se căsătorească în secret pentru a „nu păta onoarea familiei”. Mihaela ar fi plecat într-o vacanță unde a fost urmată de nepotul lui Sadoveanu. Părinții artistei după ce au aflat acest lucru au urgentat căsătoria celor doi.

Cântăreața a mărturisit că Mihai le-ar fi spus părinților ei că o iubește, dar voia să aștepte până când tânăra termina liceul. „Clasa a XI-a am făcut-o fiind deja măritată în secret”, a povestit artista. Relația cu nepotul lui Sadoveanu a durat 12 ani. Ulterior, cântăreața a plecat în Franța. Mihaela Mihai s-a stabilit la Paris în 1975, unde și-a întâlnit cel de-al doilea soț, pe afaceristul Maxime Dufour.

Mihaela Mihai a fost drogată de soțul ei

Mihaela Mihai are împreună cu Dufour o fică. Mariajul lor a durat 10 ani. Artista a mărturisit că a avut o viață de coșmar alături de tatăl fiicei sale deoare acestea era foarte gelos. „Insista să facă el cafeaua pentru că mă droga cu ea!”. Mihalea a fost obligată să suporte crizele de gelozie ale soțului de dragul fetei. Femeia a realizat, după mulți ani, că soțul ei o droga.

„Am suportat pentru ea, când ea a avut opt ani nu am mai putut… La un moment dat mi-am dat seama și că insista atât să facă el cafeaua dimineața pentru că mă droga cu ea”. Mihaela Mihai a fost drogată timp de cinci ani de fostul ei soț. Mai mult decât atât, în tot acest timp artista a fost și urmărită de detectivii privați angajați de omul de afaceri „Cinci ani m-a drogat, ca să poată să mă facă să depind de el. Asta mi-a spus medicul la care m-am dus și mi-a făcut toate analizele. Nu este o părere de-a mea. Pur și simplu am tăiat tot și am zis: Eu plec.”

Femeia a mai dezvăluit că a fost hărțuită de Dufour. Bărbatul îi înregistra conversațiile telefonice și plătea polițiștii din cartierul în care locuiau să nu intervină în acest caz. Acest calvar a durat timp de patru ani, a mai spus artista. După acest mariaj eșuat, Mihaela l-a întâlnit pe cel de-al treilea soț. Este vorba de Dumitru Ciaușu, ambasadorul României la Paris la vremea respectivă. Nici cea de-a treia căsnicie nu a durat foarte mult, iar după divorț, în 2000, artista a decis să revină în România.

Cariera Mihaelei Mihai

Mihaela Mihai și-a dedicat întreaga viață muzicii. Ea a fost pasionată de muzică de la o vârstă fragedă. A studiat vioara în copilărie, iar profesorii de muzică i-au descoperit rapid vocea. Așadar, Mihaela a decis să se înscrie în cor ca solistă. Cântăreața a absolvit Conservatorul Naţional de Muzică Bucureşti. În perioada studenţiei și-a început colaborarea cu compozitorul Alexandru Mandy.

În urma acestei colaborări, Mihaela Mihai a interpretat mai multe melodii. Printre acestea se numără: „Nu stingeţi stelele”, „Pământul”, „Greu se mai fac oamenii oameni”, „Tudore”, „Cântec pentru bradul meu”, „Sub un petic de cer” sau „Îţi mulţumesc”. Melodia emblematică a artistei este “De-ai fi tu salcie”. Piesa a fost compusă de Horia Moculescu, iar versurile i-au aparținut lui Puiu Maximilian, soțul Stelei Popescu. Alte piese celebre ale artistei sunt: ”Cine-aş fi?”, ”Dacă iubeşti fără să speri”, ”Glasul tău”, ”Hei, mare!”, ”Inima de artist”, ”Luciana”, ”Oh, Isabelle”, ”Ora cântecului”, ”Parfumul străzilor” sau ”Primăvară, primăvară”. Artista a mai avut colaborări de succes cu Flori Bogardo, Gigi Grigoriu și Radu Șerban, notează Jurnalul.ro.