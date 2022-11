Închisoare pentru șoferii care se urcă la volan beți, drogați sau fără permis și provoacă accidente mortale. Legislația va fi înăsprită

Cazanciuc a transmis că va relua iniţiativa pentru modificarea legii împotriva şoferilor care se urcă la volan fără să aibă dreptul de a conduce şi provoacă accidente rutiere mortale.

Potrivit senatorului PSD, în urma modificărilor legislative, cei care vor conduce fără a avea dreptul să o facă și vor produce accidente cu victime vor face ani buni de închisoare.

Măsuri mai aspre pentru șoferii care se urcă la volan fără permis

„Toţi cei care cred că pot conduce un autovehicul fără permis, băuţi sau drogaţi trebuie să ştie că vor merge direct la închisoare în situaţia în care vor produce un accident rutier soldat cu victime”, a menționat Robert Cazanciuc.

Social-democratul a subliniat că în anul 2021 țara noastră ocupa locul 1 în Europa, pentru al cincilea an consecutiv, în ceea ce privește numărul de morți în accidentele rutiere, cu 1.779 de decese pe șosele.

Principalele cauze ale accidentelor sunt consumul de alcool sau de substanțe interzise, precum și neglijența sau calitatea infrastructurii rutiere.

„În anul 2019, am demarat o inițiativă de modificare a legislației penale astfel încât niciun șofer băut, drogat sau fără permis care a produs un accident mortal să nu mai poată scăpa de pedeapsa cu închisoarea.

Datele furnizate de Poliția Română și de Ministerul Justiției arată o realitate sumbră: 20.000 de persoane trimise în fața instanțelor de judecată în fiecare an pentru conducere fără permis, sub influența drogurilor sau băuturilor alcoolice. Tot în fiecare an își pierd viața sau sunt rănite grav, în accidente produse de cei care conduc fără permis, băuți sau drogați, aproximativ 500 de persoane. În Capitală, cel puțin, în luna iulie, au fost descoperiți la volan mai mulți șoferi drogați decât băuți”, a scris Cazanciuc pe Facebook.

În continuare, senatorul PSD s-a arătat mâhnit de decizia prin care inițiativă legislativă a fost respinsă de camera decizonală, din motive, spune el, absurde.

„Legea Anastasia și filosofia care ucide”

Social-democratul a făcut trimitere la cazul Anastasiei, o fetiță în vârstă de doar patru ani, care în această vară a fost spulberată de o șoferiță în timp ce se juca în fața blocului.

Femeia nu avea permis de conducere, ci doar nişte cursuri făcute în Suedia și se grăbea deoarece aflase că unchiul ei s-a sinucis.

„N.B. Numele Anastasia provine din cuvântul grecesc „anastas” care înseamnă renaștere (sau înviere). Pentru că morții de pe șosele nu vor învia, această inițiativă va renaște pentru a-i proteja pe cei dragi”, a scris Cazanciuc pe pagina sa de Facebook.