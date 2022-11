Diana Șoșoacă face dezvăluiri despre familia lui George Simion. „Nu îi prea este locul unde este”

Întrebată despre părerea pe care o are privitor la căsnicia lui George Simion, Diana Șoșoacă a dezvăluit că liderul AUR este condus de Ilinca și nu are niciun cuvânt de spus în fața ei. Aceeași relație este și între Șoșoacă și Simion, deoarece el nu mai are curajul să o confrunte în Parlament, potrivit senatoarei.

Diana Șoșoacă susține că liderul AUR este sub papucul nevestei

„George Simion s-ar putea să fie acum sub papucul nevestei, pentru că nu mai zice nici „pâs”, iar când zice „miau” eu îi zic „bau” și fuge… deci cam ceva de genul acesta este între noi doi.

George Simion este cuminte, la locul lui, nu prea îi este locul unde este. Din punctul meu de vedere, ar trebui să își dea demisia și să plece în luna de miere, să fie așa una prelungită de ani de zile și să îi lase pe cei profesioniști să facă treabă, pentru că el nici nu știe, nici nu face”, a punctat Șoșoacă.

Ea a mărturisit că a fost printre primele persoane care a primit invitație la nunta lui Simion, însă a refuzat să meargă pentru că el avea nevoie ca senatoarea să-i facă reclamă.

Șoșoacă vrea să fie următorul președinte al României

În același interviu, senatoarea Diana Șoșoacă și-a exprimat apriga dorință de a-i lua scaunul lui Iohannis, fiind convinsă că foarte multă lume s-a săturat să fie condusă de bărbați „misogini”.

„Păi nu este normal să vreau să conduc țara? Nu v-ați săturat de atâția bărbați la putere incompetenți, inculți, misogini, trădători și ghiocei. Și nu ghiocei să ni se ofere nouă, ghiocei să li se ofere celor de afară. Este cazul să se schimbe paradigma. Este cazul să se arate că femeia este mai mult decât lucrul la care ne-au redus o parte din bărbați”, a încheiat Șoșoacă, într-un interviu pentru Click.