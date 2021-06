În calitate de Herb pe „WKRP” la sfârșitul anilor 1970 și începutul anilor 1980, Bonner a fost văzut ca fiind vânzătorul prin excelență într-un costum de carouri și mocasini albi, în ciuda faptului că se lupta ca manager de vânzări al unui post de radio, care nu a reușit în mod constant să se miște în lumea mare.

Un îndrăgit actor de comedie a dispărut

Frank Bonner a fost un actor și regizor de benzi desenate care a venit să personifice cele mai grave aspecte ale competenței de vânzare în comedia de televiziune aclamată de critici. Bazat pe un director de vânzări din viața reală și pe o cunoaștere a creatorului de serii Hugh Wilson, disperarea și comportamentul grosolan al lui Herb l-au făcut din fundul numeroaselor glume ale seriei și l-au îndrăgit pe Bonner publicului de televiziune. După ce spectacolul a luat sfârșit, a găsit o muncă regulată în comedii de sit atât ca interpret, cât și ca regizor, dar Herb Tarlek va rămâne cartea de vizită a lui Bonner timp de decenii.

Viața de actor necesită sacrificiii. Bonner a fost văzut în cârje la un episod din „WKRP”, după ce a fost rănit într-un accident de parasailing ciudat, atunci a căzut de la vreo 10 metri suferind mai multe răni interne și la spate.

Frank Bonner s-a născut sub numele de Frank Woodrow Boers Jr., pe 28 februarie 1942 în Little Rock, Arkansas, USA. A fost actor și regizor, cunoscut pentru WKRP din Cincinnati (1978), Equinox (1970) și The New WKRP din Cincinnati (1991) ). A fost căsătorit cu Gayle, Catherine Sherwood, Lillian Garrett , Mary A. Rings și Sharon Gray. A murit pe 17 iunie 2021 în Los Angeles, California, SUA.

Fosta lui soție, Lillian Garrett , a jucat în serialul său TV, WKRP în Cincinnati (1978).

Grupul de rock canadian, „Rheostatics”, a scris o piesă despre WKRP în personajul „Herb Tarlek” din Cincinnati (1978). Bonner a jucat, de asemenea, în videoclipul muzical.