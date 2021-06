Actrița Lisa Banes a fost lovită însă de o trotinetă electrică, de culoare roșu cu negru, în intersecția Amsterdam Avenue cu West 64th Street, din Upper West Side. Lisa a suferit un traumatism puternic la cap, după ce a fost lovită de trotineta electrică, care a trecut pe culoarea roșie a semaforului. Autorul accidentului a fugit de la fața locului. Polițiștii au confirmat că nu au fost făcute arestări.

Lisa Banes a avut o carieră strălucită la Hollywood

Lisa Banes s-a născut în Ohio și a crescut în Chicago, urmând cursurile prestigioasei școli Julliard, înainte de a se aventura într-o carieră artistică prolifică. Aceasta s-a măritat cu Kranhold, un fost jurnalist economic de pe Wall Street.

Actrița a jucat în numeroase filme, precum The King of Queens, Six Feet Under și Nashville, dar a avut roluri memorabile și în The Orville și Desperate Housewives. Dar marele succes l-a avut în 2014, Gone Girl, în rolul lui Marybeth Elliott – mama personajului lui Rosamund Pike.

De asemenea, Lisa Banes a câștigat un premiu mondial pentru teatru în 1981, după ce a jucat în Alison Porterin Look Back in Anger, scrie thesun.