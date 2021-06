Actorul Ned Beatty, care a jucat în Superman și Deliverance, a murit în somn la vârsta de 83 de ani duminică. Familia sa a declarat pentru TMZ că a murit în casa sa din Los Angeles înconjurată de familie, dar nu a oferit alte detalii despre cauza morții.

Celebrul actor era poreclit „Rețea”, deoarece una dintre cele mai notabile interpretări ale actorului a fost celebrul film Rețeaua din 1976, unde a obținut o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar.

De asemenea, a avut o apariție notabilă cu rolul lui Otis în versiunea din 1978 a lui Superman și a continuării sale din 1980.

Alte roluri includ Deliverance, Friendly Fire, All the President’s Men, Back to School, Nashville și Captain America. De asemenea, a avut câteva roluri de interpretare vocală, inclusiv în rolul ursului rău Lotso din Toy Story 3.

Moartea sa a fost confirmată de Deborah Miller, managerul lui Beatty

Născut la 6 iulie 1937, în Louisville, Ky., Beatty a petrecut prima parte a carierei sale de actorie în teatrul regional, inclusiv opt ani la Arena Stage din Washington. Într-un interviu din 2003, el a declarat pentru The Times că a avut în medie 13-15 spectacole pe an pe scenă la începutul carierei sale și a petrecut până la 300 de zile de spectacole.

A început să joace în teatru în 1957 și a avut mai multe roluri proeminente înainte de a obține primul său contract major de film cu Deliverance în 1972. Filmul în care a jucat și Burt Reynolds, Jon Voight și Ronnie Cox, l-a pus pe Beatty pe hartă ca un actor care promite mult, în timp ce a jucat în acea infamă scenă de viol „Squeal like a pig”.

Ani mai târziu, Beatty a scris o ediție pentru New York Times despre scenă, pe care mulți telespectatori au găsit-o dificil de urmărit.

În 2003, s-a întors la Broadway pentru a juca Big Daddy în renașterea lui Cat on a Hot Tin Roof și apoi a petrecut mai mult de un an în turnee cu Showboat. Beatty a fost căsătorită de patru ori și are opt copii, scrie thesun.