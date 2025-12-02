Diana Buzoianu: Deși au existat mai multe ședinte, Apele Române nu au semnalat problemele centralei de la Brazi

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a declarat că, deși în ultimele trei zile a avut trei ședințe cu reprezentanții Administrației Naționale Apele Române, aceștia nu au adus în discuție riscul ca problemele de apă din judeţul Prahova să afecteze centrala de la Brazi, operată de OMV Petrom. „Astăzi, am aflat acest risc tot de la reprezentanţii Petrom cu care suntem în legătură”, a spus aceasta, în timpul unor declarații de presă.

Diana Buzoianu a afirmat că Ministerul Mediului nu a fost informat nici măcar „în ultimul ceas” despre riscul opririi activității centralei pe gaz pe care Petrom o operează la Brazi, în Prahova, și care folosește apă din lacul Paltinu.

„Astăzi, am aflat acest risc tot de la reprezentanţii Petrom cu care suntem în legătură, dar faptul că nici în ultimul ceas nu am fost informaţi având multiple şedinţe de urgenţă trei zile la rând, una după alta, nici în acest ultim ceas nu s-a putut comunica concret care sunt riscurile, care sunt informaţiile, care sunt măsurile ce trebuie luate, faptul că în ultimul ceas nu s-a făcut lucrul acesta ne arată că oamenii aceştia nu vor putea să gestioneze actuala criză”, a mai spus ministrul.

Guvernul a alocat, până acum, resursele solicitate de primării și va continua să acorde sprijin, în funcție de noile cereri.

„Se va începe tratarea apei atunci când se va ajunge la un nivel de turbiditate care să permită acest lucru. Termenul de 72 de ore, avansat inițial de reprezentanții ABA Buzău-Ialomița și ESZ Prahova, a fost schimbat ieri, fără nicio explicație, când au venit cu un termen de 6 zile. Și acest lucru va fi analizat de Corpul de Control, pentru că nu este posibil ca de la o zi la alta să fie schimbate așa termenele”, a mai spus aceasta.

Întrebată cum se va asigura necesarul de energie electrică, Diana Buzoianu a răspuns: „Sunt în legătură cu reprezentanţii de la Transelectrica, mi-au confirmat că nu există, în acest moment, o avarie de sistem, mi-au confirmat că au mai trecut prin situaţii similare şi au reuşit să gestioneze astfel de situaţii, dar mai departe, soluţia tehnică şi măsurile care trebuie luate sunt gestionate de către Transelectrica”.

Ea a spus că nu poate preciza dacă România va fi nevoită să recurgă la importuri pentru a compensa oprirea centralei de la Brazi, care acoperă aproximativ 10% din producția națională de energie electrică.