Nicușor Dan, la Mănăstirea Cornu în Vinerea Mare. Președintele s-a fotografiat alături de primarul localității și liderul CJ Prahova

Președintele Nicușor Dan a fost prezent în Vinerea Mare la Mănăstirea Cornu, prilej cu care s-a fotografiat alături de președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, și de primarul localității, Cornel Nanu, ambii membri PSD. „Discret, firesc, aşa cum ar trebui să fie orice om care înţelege că funcţia nu te separă de oameni, ci te apropie de ei”, a scris Virgil Nanu, într-o postare pe Facebook.

Virgiliu Nanu a afirmat că „au fost câteva momente simple, într-un loc în care nu contează poziţiile, ci liniştea şi sensul pe care îl găseşti”.

Fotografiile alături de cei doi membri PSD apar într-un context în care președintele este criticat de unii susținători și de USR. Acesta este acuzat că ar avea o înțelegere cu PSD privind numirile la conducerea marilor parchete și viitoarele numiri la șefia SRI și SIE. Totuși, Nicușor Dan a respins aceste acuzații.

Șeful statului a anunțat, miercuri seară, că a semnat decretele privind numirile la conducerile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICC), Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Nicușor Dan nu a semnat decretul pentru numirea lui Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcția de adjunct la DIICOT.

„S-a repetat la infinit că tot acest context este dacă preşedintele aprobă sau nu aprobă propunerile PSD-ului. Nu sunt propunerile PSD-ului. E o informaţie pe care în mod nemijlocit eu, după zeci de discuţii cu zeci de procurori, mi-am format-o cu capul meu”, a explicat acesta.

Reprezentanții USR au declarat, după anunțul președintelui privind numirile la conducerea marilor parchete, că susțin intenția de a dinamiza activitatea acestora, însă nu sunt de acord cu afirmația șefului statului potrivit căreia „aceste numiri nu au marca PSD pe ele”.