Diagnosticată greșit cu o boală gravă, Amna a trecut prin momente cumplite

Diagnosticată greșit cu o boală gravă, Amna a trecut prin momente cumpliteSursa foto: Instagram
Cântăreața Amna a povestit la un podcast faptul că a fost diagnosticată greșit cu o boală incurabilă din pricina căreia viața ei era pusă în pericol. Drept urmare, aceasta a trăit o perioadă fiecare zi ca și cum ar fi fost ultima.

Amna, amintiri de coșmar

      Artista a povestit la un podcast faptul că i-a fost pus un diagnostic greșit iar acest lucru a marcat-o profund. Mai ales că era stipulat chiar și pe buletinul ei că suferă de această boală, în cazul în care i se întâmpla ceva în public, salvatorii să poată acționa.

          “Pe buletin aveam un leucoplast pe care scria J/ nu știu ce și numărul dosarului meu. Mergeam în fiecare marți la control, analize. Eu cântam la momentul acela într-o cafenea și cântam ca și când era ultima noapte. Iar emoția pe care o transmiteam nu aveam cum să o transmită un om normal. Eu mi-am dorit să reușesc mult de tot cu muzica. Era singura chestie de care m-am agățat, singura mea bucurie, speranța mea”, a povestit solista.

Momentul de eliberare, ruperea leucoplastului

             Doar că în cele din urmă s-a demonstrat că a fost diagnosticată greșit. După multe teste și analize și foarte mult stres, Amna a scăpat de îndoială.

          „În momentul în care mi-am dat seama că nu sunt bolnavă, că nu am fost bolnavă de ce mi-au spus ei, am dezlipit leucoplastul ăla și l-am aruncat pe geam. Și-am plâns. Nu ai idee cât de mult am putut să plâng. A fost momentul meu de eliberare și în fiecare noapte sunt recunoscătoare că am trecut peste asta”, a mai spus interpreta.

Succesul după boală

          De altfel, aceasta a explicat că în momentul în care a aflat că nu suferă de nimic, s-a produs și succesul internațional. „Și după ce m-am făcut bine cu ce am avut am și reușit cu muzica.

          La doar o lună după, am avut și succes internațional. Și am fost atunci avion nu mă mai oprea nimeni. Aveam în cap doar că vreau să cânt, vreau să cânt și nu m-a mai oprit nimeni, era momentul meu”.

Proiecte speciale