Dezvăluiri explozive ale lui Gigi Becali despre Kovesi, Coldea și justiția din România: Mi-a trimis vorbă că sunt urmărit zi și noapte

În plin scandal public legat de starea justiției din România, reaprins după apariția documentarului „Justiție capturată” realizat de Recorder, Gigi Becali a intervenit sâmbătă seară cu o serie de declarații care au provocat reacții puternice.

aÎntr-un dialog cu jurnaliștii România TV, omul de afaceri a vorbit pe larg despre relația sa cu fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, despre perioada în care era urmărit de procurori, dar și despre rolul jucat, în opinia sa, de fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, în mecanismele de putere din justiție.

Becali a susținut că nu se teme de o eventuală revenire a Laurei Codruța Kovesi într-o poziție-cheie în sistemul judiciar românesc, motivând că între el și fosta șefă a DNA ar exista o relație de prietenie.

„Sunt prieten cu ea. Mie nu mai îmi face rău”, a afirmat Gigi Becali.

Una dintre cele mai controversate afirmații făcute de Becali a vizat modul în care ar fi fost avertizat că este supravegheat de DNA în perioada în care Laura Codruța Kovesi conducea Direcția Națională Anticorupție. Potrivit relatării sale, mesajul nu i-ar fi fost transmis direct, ci prin intermediul unui preot.

„Când mă urmărea DNA, ea mi-a trimis vorbă prin preot: ‘spune-i lui Gigi că fratele lui Ciprian este șeful echipei care îl urmărește pe Gigi zi și noapte’”, a declarat Becali.

Omul de afaceri a continuat povestea explicând că, după ce a primit avertismentul, l-ar fi chemat pe Ciprian, o persoană apropiată, pentru a cere explicații.

„L-am chemat pe Ciprian. ‘Ți-am făcut casă, te-am ajutat… Dă-i telefon!’. ‘Băi, băiatule, de ce mă urmărești pe mine?’”, a relatat Gigi Becali în emisiune.

Declarațiile ridică semne de întrebare serioase privind eventuale scurgeri de informații din interiorul DNA și relațiile informale dintre oameni aflați în poziții-cheie în sistemul judiciar și persoane vizate de anchete.

Un alt moment care a atras atenția a fost relatarea lui Gigi Becali despre o presupusă spovedanie a Laurei Codruța Kovesi. Afaceristul a afirmat că fosta șefă a DNA ar fi avut remușcări legate de consecințele dosarelor instrumentate în perioada mandatului său.

„Ea s-a spovedit în hohote de lacrimi și a spus așa: ‘oare voi fi vreodată iertată pentru că au murit oameni din cauza mea?’”, a spus Becali.

În aceeași intervenție televizată, Gigi Becali a vorbit despre Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, despre care a spus că ar fi dorit să-l vadă din nou închis.

„Mi s-a spus ‘nu te iubește Coldea, du-te o perioadă în străinătate, ca să scapi de el. E invidios că ai făcut prea puțină pușcărie’”, a declarat Becali.

Afirmația vine în contextul mai larg al dezvăluirilor făcute de-a lungul anilor privind implicarea serviciilor de informații în actul de justiție, mai ales în perioada în care DNA și SRI colaborau pe baza protocoalelor secrete.

Dincolo de atacurile la adresa unor personaje din trecut, Gigi Becali a susținut că justiția română s-ar afla, în prezent, într-o etapă mai echilibrată. El a afirmat că epoca „cătușelor puse la comandă” nu ar mai putea reveni, indiferent de presiunile existente.

„Orice efort și orice șiretlic fac, n-o să mai fie ce a fost! Mai sunt doar 3 la sută dintre judecători care mai pot face acele comenzi. Justiția din România, la ora asta, este pe drumul cel bun”, a spus omul de afaceri.

Declarația contrastează puternic cu pozițiile exprimate recent de magistrați, ONG-uri și lideri politici care vorbesc despre probleme sistemice grave în justiție, scoase la iveală de investigația Recorder.

În același context, Gigi Becali a lansat un atac extrem de dur la adresa USR, partid care a cerut public schimbări radicale în conducerea DNA și a susținut dezvăluirile din documentarul Recorder.

„Tot noi suntem vinovați. Păi dacă ăla a fost plătit de Soros, de străini, dacă știm că sunt împotriva Bisericii, aprobă tot timpul cu LGBT-ul, de ce îi mai votăm? Două procente, nu 12, atâta trebuie să aibă!”, a declarat Becali.

El a continuat acuzând că USR și susținătorii săi ar fi finanțați din exterior și ar acționa împotriva intereselor României.

„Oamenii ăștia sunt plătiți de străini! De ce nu mergem noi, de la SRI și de la SIE, să terminăm cu manipulările?!”, a spus Becali.

Gigi Becali a comentat și declarațiile fostului președinte Traian Băsescu, care a criticat posibilitatea revenirii Laurei Codruța Kövesi într-o funcție-cheie în justiția română. Becali a spus că este de acord cu poziția acestuia, dar l-a considerat direct responsabil pentru excesele din trecut.

„Mi-aș dori un Băsescu președinte acum, nu ăla de atunci, ci cu experiența și înțelepciunea de acum. Are toată vina pentru ce s-a întâmplat. Becali arestat, mașina furată, hoții în libertate. Are toată vina!”, a afirmat omul de afaceri.

El a susținut că Traian Băsescu ar fi știut despre influența lui Florian Coldea și despre derapajele din sistem.

„N-a știut el de Coldea?! Trebuie să se spovedească în fața națiunii, să spună am greșit”, a mai spus Becali.