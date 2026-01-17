Decizia care nu te costă nimic. Cum ajunge o parte din impozit la ONG-uri sau biserici

Declarația 230 reprezintă instrumentul fiscal prin care persoanele fizice pot decide direcționarea unei părți din impozitul pe venit deja datorat statului către organizații nonprofit, unități de cult sau alte entități eligibile, potrivit ANAF.

Procedura nu presupune costuri suplimentare pentru contribuabil, fiind vorba exclusiv despre redistribuirea unei sume din impozitul deja reținut. Pentru veniturile realizate în anul 2025, documentul poate fi depus până la data de 25 mai 2026.

Declarația 230 se adresează contribuabililor care au realizat venituri pentru care impozitul a fost reținut la sursă, fără obligația depunerii Declarației Unice.

Pot depune acest formular persoanele fizice care, în cursul anului 2025, au obținut venituri din salarii și venituri asimilate salariilor, venituri din pensii sau alte tipuri de venituri pentru care impozitul a fost reținut direct de plătitor.

Consultantul de business Adrian Ghencea a explicat pentru Adevărul:

„Dacă ai venituri pentru care depui Declarația Unică (212), redirecționarea se face în Declarația Unică, nu prin 230”.

Legislația fiscală prevede două variante de redirecționare a impozitului pe venit. Contribuabilii pot opta pentru redirecționarea a 2% din impozit, în mod standard, sau a unui procent de până la 3,5%, în situația în care organizația beneficiară este acreditată pentru furnizarea de servicii sociale și este înscrisă în registrul special gestionat de ANAF.

„Suma este calculată automat de ANAF, nu trebuie să o estimeze contribuabilul”, a precizat Adrian Ghencea.

Impozitul poate fi direcționat către organizații neguvernamentale, asociații, fundații, unități de cult sau alte entități înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Dacă organizația aleasă nu figurează în acest registru, cererea de redirecționare este respinsă de ANAF.

Formularul 230 este structurat în trei secțiuni distincte, care trebuie completate cu datele solicitate de autoritățile fiscale.

În prima secțiune sunt înscrise datele de identificare ale contribuabilului. Aceasta include numele și prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu, precum și date de contact, cum ar fi numărul de telefon sau adresa de e-mail, acestea din urmă fiind opționale.

A doua secțiune este destinată informațiilor privind entitatea beneficiară a redirecționării. Contribuabilul trebuie să completeze denumirea completă a organizației, codul de identificare fiscală și, opțional, contul bancar IBAN.

Tot în această parte se bifează procentul din impozit care urmează să fie redirecționat, respectiv 2% sau până la 3,5%, în funcție de eligibilitatea organizației.

Formularul permite și exprimarea opțiunii pentru redirecționare doar pentru anul fiscal 2025 sau pentru o perioadă de doi ani consecutivi, dacă beneficiarul acceptă această variantă.

Ultima secțiune a formularului este rezervată semnăturii contribuabilului. Documentul poate fi semnat olograf, în cazul depunerii în format fizic, sau cu semnătură electronică, atunci când este transmis online prin intermediul platformelor puse la dispoziție de autorități.

Formularul poate fi transmis online, prin Spațiul Privat Virtual, depus fizic la registratura unității fiscale sau trimis prin poștă, cu confirmare de primire.

Termenul-limită este 25 mai 2026, dată până la care trebuie depuse atât Declarația 230, cât și Declarația Unică, acolo unde este cazul.

Virarea efectivă a sumelor nu este realizată de contribuabil, ci de ANAF. Plățile sunt efectuate, de regulă, în a doua parte a anului 2026, după finalizarea procesării tuturor declarațiilor depuse.