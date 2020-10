Doi interpreți români au dat lovitura! Prea puțin cunoscuți pe piața muzicală, ei au reușit să ajungă în topul mondial și sunt numărul 1 în România, la doar două zile de la lansarea unei melodii care este, acum, pe buzele a pest un milion de ascultători.

Este vorba despre melodia „Nu am somn de 4 zile!” interpretată de Carmen de la Sălciua și Jador.

Cei doi au ajuns nr. 1 în trending pe Youtube.

Carmen de la Sălciua a obișnuit ca aproape orice melodie pe care o lansează să ajungă hit. Însă, noua piesă, „Nu am somn de 4 zile”, după o super colaborare cu Jador si rapperul BlvckMatias, este hit-ul acestei toamne. A ajuns pe locul 1 în România și 25 în lume!

Videoclipul piesei a fost lansat în urmă cu două zile și este pe primul loc în trending pe Youtube România. Aproape două milioane de români i-au dat play până în prezent.

„Regina” și „Regele” Youtube-ului

Încă din prima zi de la lansare, piesa a intrat în trending pe locul 1 și a acumulat în doar 24 de ore de la lansare peste un milion de vizualizări. Mai mult decât atât, „Nu am somn de 4 zile” a adunat aproape două milioane de vizualizări, iar numărul lor este în creștere accelarată. În plus, piesa se afla pe locul 3 în Austria, 14 în Italia, 16 în Germania și 21 în Belgia.

„Cred că este cel mai frumos sentiment din lume să te simți atât de iubit de oameni și vă mulțumim din suflet, atat eu cât și Jador, pentru că ați adus colaborarea noastră, într-un timp atât de scurt, pe locul 1 în trending pe YouTube România și pe locul 25 în lume. Este o realizare mare, nu am cuvinte, și este o mulțumire sufletească faptul că am ajuns la sufletele voastre… și că ne-ați urcat pe un piedestal, iar locul ăsta vi-l dorim din suflet vouă, celor care ne iubiți și ne ascultați muzica. Vă iubim și vă mulțumim încă odată pentru tot ceea ce faceți pentru noi, fără voi nu am fi ajuns aici! Avem cei mai minunați fani! Pe această cale țin să-i mulțumesc din suflet producatorului meu Florin Nek, omul care a crezut în mine și căruia îi datorez totul. Mulțumesc, Nek!”, a declarat Carmen de la Salciua.

De mai bine de trei ani, Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzica de petrecere din România și cele mai vizualizate artiste de pe Youtube, fiind considerată „Regina Youtube-ului”. Lesne de înțeles că este și una dintre cele mai solicitate prezențe la evenimente. Cu o voce deosebită și un timbru aparte, dar si cu multă muncă, profesionalism și modestie, celebra cântăreață a ajuns la inimile tuturor românilor cu piesele sale sensibile.

Așa s-a întâmplat și cu cea mai nouă piesă, „Nu am somn de 4 zile”, care se află deja pe locul 1 în trending. Majoritatea pieselor sale au ajuns acolo și au acumulat milioane de vizualizari. Spre exemplu, piesa pe care a lansat-o în toamna lui 2018, intitulată „Dansez prin ploi”, s-a bucurat de un succes nebun.

Atunci, melodia a fost pe locul 1 în topul celor mai populare clipuri din România timp de două săptămâni consecutiv și a adunat până în prezent aproape 70 de milioane de vizualizări.

De la Kanal D, la muzică

Interpretul Jador, pe numele său real Remus Ionuț Dumitrache, a devenit celebru după ce a participat la show-ul de la Kanal D, „Puterea Dragostei”. El a reușit să-și câștige fanii prin stilul său direct, iar legătura lui cu muzica i-a adus și mai mulți admiratori. După ce a ieșit din competiție, tânărul s-a bucurat de un succes răsunător. Melodiile lui au ajuns numărul 1 în trending pe Youtube, iar acum se bucură de celebritate, fiind cunoscut și apreciat de oamenii de toate vârstele.

Jador este prezentat ca un interpret care combină bine muzica de petrecere și muzica ușoară, iar cifrele de pe YouTube ar face indivios aproape pe oricine. După hitul „Dau moda”, alături de Lino Golden, Jador a lansat și „Arde-mă baby”, alături de Alex Velea, „Jale”, alături de Costi Ioniță, iar lista colaborărilor poate continua.