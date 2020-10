Celebrul manelist Dani Mocanu și-a averitzat „dușmanii” într-un mod cât de se poate de surprinzător. Este cunoscut și pentru faptul că nu se sfiiește să spună lucrurilor pe nume și, deseori, îi pune la punct pe cei care îl calcă pe bătături.

„Sunt filmări și mai grave cu artiști cunoscuți”

Astfel, Dani Mocanu a dezvăluit că deține cu adevărat filmări compromițătoare cu diverși cântăreți din țara noastră. Conform spuselor lui, până acum a fost „deranjat” doar indirect de alte persoane, deoarece nu a avut nimeni curaj să o facă „pe față”, potrivit SPYnews.ro.

„De-a lungul timpului am fost și eu deranjat indirect, pentru că direct nu a avut niciunul curaj și atunci am preferat să arunc câteva vorbe să înțeleagă lumea, să păstreze o anumită distanță. Pe bune am filmări cu ei, cu așa zișii artiști din România. Videochat-ul e doar așa… sunt filmări și mai grave cu artiști cunoscuți. Nu cred că știu că le am”, a spus artistul la „Antena Stars”.

Mai mult, Dani Mocanu a spus că este un apropiat al celor din lumea interlopă și că aceștia i-au pus la dispoziție aceste filmări compromițătoare.

Colaborare-bombă cu Abi Talent

Dani Mocanu a anunțat că va colabora cu Abi Talent într-un nou proiect muzical. „Vor plânge toți artiștii din România!”, a anunțat Dani Mocanu. Dani Mocanu s-a tot ținut de surprize și de colaborări inedite în ultima perioadă. „Regele Trending-ului” a scos hit după hit alături de Costi Ioniță, cu ajutorul căruia a experimentat cu un sound nou.

Emily Burghelea a fost umilită de Dani Mocanu

Fosta asistentă de televiziune, Emily Burghelea a avut o reacție foarte dură după ce o poză postată de Dani Mocanu a ajuns în spațiul public. Mesajul care însoțea imaginea a scos-o din sărite pe frumoasa blondă.

După ce videoclipul a ajuns în atenția publicului, manelistul din România a postat o fotografie în care o ironizează pe Emily, doarece descrierea acesteia este cu adevărat revoltătoare: „Ce vă inspiră blonda?”. Comentariile nu au întârziat să apară, fanii manelistului dând frâu liber imaginației, majoritatea devenind chiar extrem de răutăcioși la adresa blondei.