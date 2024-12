Economie Sfaturi pentru antreprenori. Cum poți obține finanțare pentru start-up tău







Într-o lume în continuă dezvoltare, oamenii încearcă mereu să vină cu idei din ce în ce mai inovative. Această dorință de noutate are rolul de a impulsiona lumea antreprenorială. Apar în fiecare zi afaceri noi, de la start-up-uri de tehnologie la companii bazate pe inteligență artificială. Drumul în antreprenoriat este anevoios. Astfel, oamenii au nevoie de susținere. O soluție în acest sens este Gapminder, o companie care investește în inovație și produse unice.

GapMinder este o companie de management de fonduri de capital de risc. Aceștia investesc în start-up-uri din zona tech create în România și Europa de Est și aduc la suprafață afaceri cu potențial de creștere. De asemenea, compania oferă start-up-urilor din portofoliu, pe lângă resurse financiare, sprijin din punct de vedere al strategiei și acces la o rețea internațională și piețe de capital. Cosmin Ochișor, partner GapMinder, ne-a spus povestea acestei companii, de la începuturi până în prezent.

Inovația, punct central de interes

Cosmin Ochișor a absolvit Facultatea de Sociologie și a urmat cursuri în cadrul Universității Politehnica din București. În parcursul său profesional, acesta a lucrat în domenii diverse, de la zona de market reasearch, la marketing în farma, și a acumulat aproape 10 ani de activitate în domeniul telecomunicațiilor.

„Domeniile știu că sunt foarte diferite. Dar un lucru comun în toată activitatea mea este faptul că am lucrat în zona de inovație. La nivel de reasearch, am activat la momentul în care se realizau primele sondaje online. În marketing, eram tot timpul implicat în lansarea de noi produse. Pe zona de telecomunicații, am făcut parte dintr-un departament numit «special business projects», care se ocupa cu lucruri mai atipice, noi linii de business la nivel intern”, a precizat Cosmin Ochișor, partner GapMinder.

Începuturile în zona de Venture Capital

În cei zece ani de experiență în zona telecomunicațiilor, Cosmin și-a desfășurat jumătate din activitate în Polonia și Germania. Astfel, în străinătate a luat contact cu zona de venture capital. „Am fost parte dintr-un proiect internațional. Practic, voiau să facă ceva pe zona de inovații în Europa de Est. În proiectul acesta în care am fost project manager, am fondat un program de accelerare de la zero în Polonia și care trebuia să servească tot footprint-ul companiei. Un accelerator de business are și o parte din investiții. Programul de accelerare era o mică bucățică dintr-un investment mai mare. Așa a început povestea mea în venture capital”, a explicat Cosmin.

În cadrul acestui proiect, Cosmin a lucrat cu echipe din nouă țări și a făcut parte dintr-o investiție de zeci de milioane de euro. „Când dai de gustul acesta, de a lucra cu antreprenori, se creează o dependență. Mi-am dorit să fac ceva și în exterior, centrat mai mult pe antrepenoriat, adică nu în interiorul unei corporații. Am avut o oportunitate în 2017. eAF a avut o rundă de aplicații pentru a crea niște fonduri de investiții de risc în România”, a explicat reprezentatul GapMinder.

Astfel, de la 1 ianuarie 2018 s-a lansat GapMinder, fondat de Dan Mihăescu, Sergiu Roșca, Cosmin Ochișor și Alexandru Ruff.

Pași spre obținerea finanțării

Cosmin Ochișor a prezentat aspectele de care antreprenorii trebuie să țină cont atunci când doresc să apeleze la finanțare. GapMinder nu se axează strict doar pe idei de business, ci și pe faptul că antreprenorii trebuie să arate cum poate fi pusă respectiva idee în practică. „Ar trebui să prezinte anumite aspecte. Să fie realizat un proof of concept, niște mici semne că există interes pentru soluția respectivă, nu neapărat niște contracte pe bani, dar cineva să o folosească, să fie testat produsul sau măcar conceptul în piață. Ideea este importantă, dar execuția este ceea ce contează cu adevărat. Poți să fii sigur că dacă tu ai o idee mai sunt alți 10 care au aceeași idee ca a ta”, a spus acesta.

În procesul de dezvoltare al unui start-up este important impactul în piață, feedback-ul primit de la potențiali clienți. De asemenea, echipa este foarte importantă deoarece nu se poate pune o afacere pe picioare cu un singur om. „De multe ori am văzut acest lucru, mai ales în România, mulți antreprenori sunt tehnici, sunt ingineri și există această tendință să stai și să lucrezi doi ani închis undeva. În general, recomandăm să ceri feedback de la potențiali sau viitori clienți”, a precizat reprezentantul GapMinder.

Runde de investiții

În urma realizării investițiilor, companiile ajung să fie profitabile în mulți ani. „Pornești de la zero, pierzi bani niște ani și după ajungi să devii foarte profitabil. Acesta este modelul de business”, a explicat Cosmin. Astfel, pentru stabilirea investiției, GapMinder analizează mai multe aspecte.

„Noi plecăm de la un business și ne gândim câți bani ar trebui pentru a ajunge la următorul nivel, pentru a ridica o altă rundă de investiții. De obicei, orizontul acesta de timp este de 12-24 de luni pentru a avea rezultate semnificative. Ne uităm la ce resurse ai nevoie pentru a ajunge acolo, de câți clienți ai nevoie, câți ingineri ai nevoie pentru a-ți finaliza produsul. Și astfel iese un buget. Investiția trebuie să o gândești în runde. Noi de obicei co-investim, suntem cei mai mari la prima rundă. În general, participăm la încă două-trei runde de investiții”, a explicat acesta.

GapMinder ajută companiile să depășească dificultățile întâmpinate în mediul antreprenorial. În principal, aceștia investesc în companii de tipul business to business, activând ca acționari pentru afacerile din zona tech.

„Avem un network destul de mare și putem să apelăm pe probleme punctuale la diferiți oameni care vin din zona de consultanță sau foști antreprenori cu o experiență largă. Noi îi ajutăm pe partea de guvernanță corporativă și pe zona administrativă sau la nivel de strategie pentru a avea un plan de dezvoltare al organizației. Datele financiare nu sunt importante atunci când noi investim, deoarece compania este la început. În următoarele runde contează destul de mult. Îi ajutăm și cu cea mai stresantă parte pentru antreprenori – rundele de investiții. Avem mai mult de 10 ani de experiență, știm cu cine să vorbim”, a explicat Cosmin Ochișor.

Inteligența artificială, un must have

Specialistul a vorbit despre actualul val legat de inteligența artificială. Domeniul cu siguranța a revoluționat lumea de business. Companiile bazate pe AI au ajuns să fie evaluate la sume exorbitante, chiar și în cazul celor care nu au venituri. „Impactul este major. Este foarte clar că nu mai ai cum să faci ceva în tech fără să iei în considerare AI. Fie integrezi inteligența artificială în produsul tău și atunci livrezi ceva mai valoros clientului, fie te folosești de tool-uri de AI ca să construiești un produs. De multe ori componenta de AI e pusă doar așa, ca să fie basmul, că este la modă. Dar, pe de altă parte, există o problemă. Dacă nu ai inteligență artificială, ignori realitatea”, a explicat Cosmin Ochișor.

Din Fondul I de investiții, care s-a ridicat la 50 de milioane de euro, GapMinder are un portofoliu de 40 de companii. De asemenea, compania are în plan investiții în patru start-up-uri până la finalul acestui an, cu o sumă totală de 3-4 milioane de euro.