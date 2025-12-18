International

De la Serviciul Secret la FBI. Dan Bongino își încheie mandatul de adjunct al directorului agenției

De la Serviciul Secret la FBI. Dan Bongino își încheie mandatul de adjunct al directorului agențieiDan Bongino / sursa foto: captură video
Dan Bongino a declarat că își va încheia mandatul ca adjunct al directorului FBI în ianuarie. Într-o postare pe X, el a mulțumit președintelui Donald Trump, directorului FBI și procurorului general pentru oportunitatea de a „servi cu scop”.

„Cel mai important, vreau să vă mulțumesc vouă, concetățenilor mei, pentru privilegiul de a vă servi. Dumnezeu să binecuvânteze America și pe toți cei care o apără”, a afirmat Bongino.

Anterior, Trump a lăudat activitatea lui Bongino la conducerea agenției, spunând că „a făcut o treabă excelentă” și că „vrea să se întoarcă la show-ul său”.

Bongino a fost numit în funcție de Trump în februarie și a fost considerat o alegere surprinzătoare, pentru că nu avea experiență anterioară în cadrul FBI, post ocupat anterior de agenți de carieră.

Carieră și controverse anterioare

Înainte de numirea sa la FBI, Bongino a fost polițist în New York și agent al Serviciului Secret, fiind responsabil de protecția fostului președinte Barack Obama. În ultimii ani, el a câștigat notorietate ca gazdă de podcast și comentator media.

De-a lungul carierei sale, Bongino a promovat teorii ale conspirației legate de alegerile prezidențiale din 2020 și de cazul bombelor de tip „pipe bomb” de la 6 ianuarie 2021, pe care le-a descris anterior drept un „inside job”.

După ce a preluat funcția, a contribuit la prioritizarea investigației asupra acestor bombe, care, potrivit procurorului general Pam Bondi, „lăsase mult timp nerezolvată”.

În această lună, un bărbat fără legături cunoscute cu guvernul a fost arestat aproape șase ani după descoperirea bombelor.

Evaluări ale activității la FBI

Directorul FBI, Kash Patel, a elogiat mandatul lui Bongino, afirmând că acesta „a servit drept voce a oamenilor pentru transparență și a adus progrese importante în cazuri de lungă durată, precum investigația bombelor”.

„Nu doar că și-a îndeplinit misiunea, dar a depășit-o considerabil”, a adăugat Patel.

Procurorul general Bondi a comentat că „americanii sunt mai în siguranță” datorită serviciului lui Bongino în cadrul FBI.

Schimbări de poziție și implicații

După preluarea funcției, Bongino a părut să își schimbe punctul de vedere cu privire la moartea infractorului sexual Jeffrey Epstein, care a decedat într-o celulă din New York în 2019.

Ca comentator, el pusese sub semnul întrebării sinuciderea lui Epstein, însă în mai, Bongino a afirmat: „Am văzut dosarul complet. S-a sinucis.”

În iulie, Departamentul de Justiție și FBI au emis un memoriu care confirma că Epstein și-a luat viața și că nu deținea un „client list”, ceea ce a provocat tensiuni cu susținătorii lui Trump care promovau teorii alternative.

