De la Serviciul Secret la FBI. Dan Bongino își încheie mandatul de adjunct al directorului agenției

Dan Bongino a declarat că își va încheia mandatul ca adjunct al directorului FBI în ianuarie. Într-o postare pe X, el a mulțumit președintelui Donald Trump, directorului FBI și procurorului general pentru oportunitatea de a „servi cu scop”.

„Cel mai important, vreau să vă mulțumesc vouă, concetățenilor mei, pentru privilegiul de a vă servi. Dumnezeu să binecuvânteze America și pe toți cei care o apără”, a afirmat Bongino.

Anterior, Trump a lăudat activitatea lui Bongino la conducerea agenției, spunând că „a făcut o treabă excelentă” și că „vrea să se întoarcă la show-ul său”.

Bongino a fost numit în funcție de Trump în februarie și a fost considerat o alegere surprinzătoare, pentru că nu avea experiență anterioară în cadrul FBI, post ocupat anterior de agenți de carieră.

Înainte de numirea sa la FBI, Bongino a fost polițist în New York și agent al Serviciului Secret, fiind responsabil de protecția fostului președinte Barack Obama. În ultimii ani, el a câștigat notorietate ca gazdă de podcast și comentator media.

De-a lungul carierei sale, Bongino a promovat teorii ale conspirației legate de alegerile prezidențiale din 2020 și de cazul bombelor de tip „pipe bomb” de la 6 ianuarie 2021, pe care le-a descris anterior drept un „inside job”.

După ce a preluat funcția, a contribuit la prioritizarea investigației asupra acestor bombe, care, potrivit procurorului general Pam Bondi, „lăsase mult timp nerezolvată”.

I will be leaving my position with the FBI in January. I want to thank President Trump, AG Bondi, and Director Patel for the opportunity to serve with purpose. Most importantly, I want to thank you, my fellow Americans, for the privilege to serve you. God bless America, and… — Dan Bongino (@FBIDDBongino) December 17, 2025

În această lună, un bărbat fără legături cunoscute cu guvernul a fost arestat aproape șase ani după descoperirea bombelor.

Directorul FBI, Kash Patel, a elogiat mandatul lui Bongino, afirmând că acesta „a servit drept voce a oamenilor pentru transparență și a adus progrese importante în cazuri de lungă durată, precum investigația bombelor”.

„Nu doar că și-a îndeplinit misiunea, dar a depășit-o considerabil”, a adăugat Patel.

Procurorul general Bondi a comentat că „americanii sunt mai în siguranță” datorită serviciului lui Bongino în cadrul FBI.

După preluarea funcției, Bongino a părut să își schimbe punctul de vedere cu privire la moartea infractorului sexual Jeffrey Epstein, care a decedat într-o celulă din New York în 2019.

Ca comentator, el pusese sub semnul întrebării sinuciderea lui Epstein, însă în mai, Bongino a afirmat: „Am văzut dosarul complet. S-a sinucis.”

În iulie, Departamentul de Justiție și FBI au emis un memoriu care confirma că Epstein și-a luat viața și că nu deținea un „client list”, ceea ce a provocat tensiuni cu susținătorii lui Trump care promovau teorii alternative.