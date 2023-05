De ce s-a despărțit Cabral Ibacka de prima soție. Luana Mitran a spus adevărul despre căsnicia cu vedeta de la ProTV

Luana Mitran și Cabral Ibacka au fost căsătoriți timp de șase ani. Cei doi au împreună o fiică, pe Inoke, în vârstă de 20 de ani acum. Ea este și motivul pentru care cei doi foști soți au menținut o relație de prietenie. Cabral și Luana au vrut să demonstreze la începutul relației lor că diferența de vârstă dintre ei, 11 ani, nu reprezintă un impiediment.

Adevărul motiv al despărțirii celor doi a fost dezvăluit de vedeta de la ProTV. Fosta soție a prezentatorului de televiziune a povestit că atunci când a început relația cu Cabral nu foarte multă lume era atentă la persoanele de culoare. Luana Mitran a mai căsătorită înainte să îl cunoască pe Cabral. Ea a divorțat la vârsta de 30 de ani, după un mariaj care a durat un deceniu.

„Erau 11 ani diferență între noi. Am avut și am o preferință pentru bărbații mai tineri, îmi place să lucrez cu tineri și nu mă gândesc la partea erotică, pentru că sunt mult mai multe părți interesante. La 30 de ani mi se părea că am îmbătrânit și că nu am făcut nimic cu viața mea și visam un bărbat eroic, energic și l-am captat pe Cabral cu gândurile mele”, a spus Luana Mitran.

Cine a fost de vină pentru divorțul dintre Cabral Ibacka și Luana Mitram

Cabral Ibacka și Luana Mitran s-au întâlnit la un casting. Ulterior, femeia a decis să se despartă de fostul ei soț și să înceapă o relație cu prezentatorul de televiziune. În cele din urmă, Luana a divorțat și de Cabral. De vină pentru ruptură ar fi fost chiar vedeta de la ProTV. Cabral și-ar fi dorit să pornească pe un alt drum și a realizat că cel mai bine este să facă acest pas pe cont propriu.

„M-am dăruit lui Cabral cu totul, a fost ceva extraordinar, sunt foarte fericită pentru el. Este un bărbat cu o carieră extraordinară, are o soție frumoasă, e fericit, iar noi nu am pierdut legătura deloc. Ne-am iubit, ne-am dăruit și la un moment dat a dorit altceva, nu are nicio legătură vârsta. S-a deschis o altă lume, a trecut dintr-o zonă în care trăia într-una în care zbura și eu, iubindu-l, l-am lăsat. Am suferit, am plâns, au existat gelozii. El a plecat de tot și asta a fost”, a mai spus Luana Mitran, potrivit Cancan.ro.