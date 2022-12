Soția lui Cabral, suspectă de cancer la sân. Cel mai crunt moment din viața Andreei Ibacka: A fost furtună

Andreea Ibacka, soția lui Cabral, a dezvăluit că în urmă cu câțiva ani a trecut prin cel mai greu moment din viața ei. Vedeta a fost suspectă de cancer la sân. Chiar dacă blondina a fost mereu o persoană pozitivă, ea recunoscut că a rămas șocată după ce și-a aflat diagnosticul.

Suspectă de cancer la sân

Vedeta a povestit că cel mai greu moment a fost să le spună părinților ei că este suspectă de cancer la sân. Chiar dacă medicii i-au garantat că nu are de ce să își facă probleme, Andreea Ibacka a comparat această perioadă cu o furtună.

„Acum câțiva ani am fost suspectă de cancer la sân, un moment greu de gestionat din punct de vedere emoțional. Și mi-a rămas clar în minte faptul că povara anunțatului părinților era la fel de mare ca șocul bolii în sine.Nu am mai vorbit public pe acest subiect, deși înăuntrul meu a fost furtună și aș fi simțit uneori nevoia să urlu. Am avut norocul de a ajunge pe mâinile celor mai buni specialiști, m-am și operat (vreo 20 oameni mi-au fost alături la spital atunci când m-am trezit), iar biopsia a infirmat temerile. Sunt foarte norocoasă, iar de atunci am rămas cu un obicei excelent. Prevenția e nelipsită”, a declarat Andreea Ibacka, pentru Fanatik.

Cel mai mare regret al soției lui Cabral

Andreea Ibacka a mai povestit că regretă că s-a gândit mereu la ce o să spună lumea și că nu a făcut mereu ce și-a dorit. Vedeta a mărturisit și că îi pare rău că nu a petrecut mai mult timp cu familia ei, în special cu bunicii.

„Au fost ocazii în care am pus „ce o să creadă lumea” mai presus de ce mi-aș dori eu să trăiesc. Și altele în care m-am culcat pe-o ureche că am timp. Apoi alături de unii oameni nu a mai fost timp. Mi-aș fi dorit să petrec mai mult timp alături de bunicii mei, mai ales atunci când erau în putere. Mi-ar fi plăcut să călătorim împreună și să le fiu ghid către destinații noi, așa cum și ei mi-au fost mie cândva. Și îmi pare rău că nu avem mai multe poze de familie, că făceam 1000 fițe în adolescență atunci când voiau ai mei amintiri, a spus soția lui Cabral.