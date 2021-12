Drama lui Cabral a șocat întreaga Românie. Dezvăluirile care i-au înlăcrimat pe fani. Ți se rupe sufletul

Celebrul prezentator TV a decis să își facă publică povestea de viață, fără a încerca să ascundă greutățile pe care le-a întâmpinat în timpul copilăriei și adolescenței.

Seria mărturisirilor a început cu primii ani din viața, care au fost dramatici, rămânând fără tată. A urmat apoi o copilărie grea, în care a trebuit să învețe cum să se descurce și cum să facă anumite trebuiri casnice. A făcut parte dintr-o familia numeroasă, însă extrem de sărăcăcioasă. Cu toate acestea, nu a renunțat niciodată la visele mărețe.

„Am învățat să muncesc, să gândesc, să cresc. Am pornit în viață părăsit de tată la doar câteva săptămâni de viață. Cu o mamă de la țară, de la coada vacii, de la care am învățat că te poți ridica, poți învăța, poți alege orice carieră vrei tu… dacă ești dispus să muncești pentru asta. Și dacă ai încredere în tine.

Apoi eram patru suflete într-un apartament de două camere și ieșeam din casă încălțat cu singura pereche de mergători, niște tâlhari din ăia de la RoSprint… crăpați la încheieturi”, a scris Cabral pe blogul său.

Cu ce s-a ocupat Cabral înainte de a ajunge prezentator TV?

Să ajungi sus este extrem de greu și necesită multă muncă. Simpaticul prezentator TV știe extrem de bine ce înseamnă munca de jos, dar și neajunsurile vieții. Înainte de a intra în lumea captivantă a reflectoarelor, acesta a muncit la moloz, pe șantier și a descărcat tiruri. În cele din urmă, în anul 2000, norocul i-a surâs și a reușit să ajungă prezentator TV la un post de televiziune, alături de Nadine.

„Am descărcat TIR-uri cu cârca, am cărat moloz pe șantier, am schimbat roți, am sudat garduri, am fost paznic de noapte… am făcut orice mi-a venit la îndemână pentru a crește, pentru a mai face un pas.

Am avut încredere că pot. Și nu m-am oprit. Nu m-am dat bătut. N-am ascultat de «nu poți» și nici de «n-ai cum»”, a mai scris Cabral în postarea de pe blog.

Făcând această retrospectivă a vieții sale, ajuns la 44 de ani, Cabral realizează că nimic nu este imposibil dacă își dorești cu adevărat și dacă nu renunți la visul tău. La finalul mesajului, pentru a oferi o notă optimistă cititorilor, vedeta le-a transmis tuturor că sunt capabili să realizeze orice vis, dacă rămân concentrați pe țelul lor.