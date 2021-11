Cancerul la sân, mai periculos pentru femeile tinere. Ce-au descoperit medicii despre răspândirea bolii

Femeile diagnosticate cu cancer de sân la o vârstă fragedă par să aibă un risc mai mare ca boala să se răspândească și în alte părți ale corpului, a descoperit un nou studiu. În general, riscul de răspândire a cancerului de sân este între 6% și 22%, procentul fiind mai mare în rândul femeilor diagnosticate înainte de vârsta de 35 de ani.

Pentru aceste femei, există un risc de 12,7% până la 38% ca boala să ajungă la metastază. Prin comparație, femeile în vârstă de peste 50 de ani au un risc de revenire a bolii între 3,7% și 28,6%. „Acest lucru se poate datora faptului că femeile mai tinere au o formă mai agresivă de cancer la sân sau pentru că sunt diagnosticate mult mai târziu”, a spus dr. Eileen Morgan de la Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului.

„Majoritatea femeilor sunt diagnosticate atunci când cancerul s-a limitat la zona sânului sau s-a răspândit doar la țesutul din apropiere. Dar, la unele femei, cancerul se va dezvolta și se va răspândi și în alte părți ale corpului sau va reveni într-o altă parte a corpului la câțiva ani după încheierea tratamentului inițial. ”

Aproximativ 1.000 de femei din Marea Britanie mor în fiecare lună din cauza cancerului la sân. Studiul, care a implicat o revizuire detaliată a peste 400 de studii anterioare, și-a propus să examineze ce pacienți sunt susceptibili de a dezvolta cancer la sân într-o formă avansată.

Campania făcută pentru tineri

Femeile cu tipuri specifice de cancer la sân au părut să aibă un risc mai mare, de exemplu, cele diagnosticate cu un tip de cancer numit luminal B. Cele cu acest tip de cancer au avut un risc de metastază de 4,2% până la 35,5%, comparativ cu un risc de 2,3% până la 11,8% la femeile diagnosticate cu cancer luminal A.

Riscul ca această boală să revină după diagnosticul inițial și să se răspândească la alte organe a părut să scadă pentru femeile diagnosticate pentru prima dată în anii 1970 și 1980, comparativ cu cele diagnosticate mai recent.

Campania “Know Yourself” a apărut după ce cântăreața Sarah Harding, în vârstă de 39 de ani, a murit de cancer la sân la începutul acestui an. Cântăreața a dezvăluit, anul trecut, că boala s-a răspândit și în alte părți ale corpului ei. Organizația de caritate a spus că, de multe ori, tinerii nici măcar nu își dau seama că sunt expuși riscului, chiar dacă diagnosticarea precoce poate salva vieți. În timp ce cancerul la sân este mult mai frecvent la femeile mai în vârstă, aproximativ 5.000 de femei sub 45 de ani sunt diagnosticate, în fiecare an, în Marea Britanie.