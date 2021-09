O mare vedetă a pierdut lupta cu cancerul. Avea doar 39 de ani

Sarah Harding a făcut parte din trupa Girls Alod, iar în august 2020 a făcut un anunț public că se retrage din viața publică ca urmare a unui diagnostic de cancer metastazat. Cântăreața anunțase că a fost diagnosticată cu cancer de sân în stadiu avansat, în august 2020, spunând că boala s-a răspândit și în alte părți ale corpului ei, fiind în fază de metastază.

Pe Instagram, mama ei, Marie, a scris că este o zi foarte tristă pentru ea și că a sperat până în ultima clipă că fiic ei va putea fi slavată de către medici.

„Cu profundă durere în suflet vă împărtășesc vestea că frumoasa mea fiică Sarah a murit din păcate. Mulți dintre voi vor știți despre lupta lui Sarah cu cancerul și că a luptat atât de puternic de la diagnosticare până în ultima ei zi. A plecat liniștită. Aș dori să le mulțumesc tuturor pentru sprijinul lor amabil din ultimul an. A însemnat foarte mult pentru Sarah și i-a dat o mare putere și confort să știe că a fost iubită. Știu că nu va dori să fie amintită lupta ei împotriva acestei boli teribile – a fost o stea strălucitoare și sper că așa va fi amintită în schimb”, a spus mama lui lui Sarah Harding.

A vorbit despre boala ei

În martie 2021, ea și-a lansat autobiografia explicând că a decis să facă publică boala ei pentru a-i ajuta potențial pe alții care ar putea fi îngrijorați să meargă la medic, în special în timpul pandemiei COVID-19.

„Au fost atât de multe reportaje la știri despre oameni care au ratat controale în timpul închiderii COVID, chiar dacă ar fi putut fi îngrijorați de ceva. Poate că dacă aș vorbi, în calitate de persoană publică, de celebritate, ar putea ajuta la transmiterea mesajului cât de important este să vă faceți un control dacă aveți îngrijorări. Oricât de înfricoșător a fost să fac public diagnosticul meu, a fost lucrul corect, iar sprijinul pe care l-am primit este incredibil. Am fost inundată de mesaje frumoase de la fanii mei. Sunt recunoscătoare dincolo de cuvinte pentru asta”, a scris Sarah în cartea ei.

Cine este Sarah Harding

Diva a devenit celebră alături de trupa Girls Aloud, în cadrul emisiunii Popstars de pe ITV. Din trupa Girls Aloud mai fac parte Cheryl, Nadine Coyle, Nicola Roberts și Kimberley Walsh.

Trupa a ajuns pe primul loc de Crăciun, în acel an, cu single-ul lor de debut, Sound Of The Underground, și a devenit unul dintre cele mai de succes grupuri pop din istoria muzicii britanice.

Pe lângă succesul muzical, vedeta a avut o carieră și în teatru și televiziune, cu roluri în filmele St Trinian’s și în drama BBC Freefall, alături de Dominic Cooper, precum și un stagiu pe faimoasele pavele din Coronation Street.

În 2016, și-a făcut debutul pe scenă în Ghost – The Musical la New Wimbledon Theatre din sud-vestul Londrei, iar în anul următor a apărut în Celebrity Big Brother – pe care a câștigat-o ulterior.

Producătorul Pete Waterman a declarat pentru Sky News că își va aminti „întotdeauna zâmbetul ei, prietenia și acea săritură pe pat”, atunci când a dezvăluit că va face parte din Girls Aloud.

„Asta faci atunci când ești atât de entuziasmat, nu te gândești la camerele de televiziune, ci doar te bucuri, iar acesta a fost motivul pentru care programe precum Pop Idol… funcționează, în special pentru că ai tineri care sunt atât de entuziasmați. Pur și simplu a arătat că publicul iubește acea emoție brută și emoție brută ca tineri care se bucură cu adevărat, și de aceea îmi voi aminti mereu acel moment când i-am spus: „Da, ai fost în trupă” și a fost ca și cum dintr-o dată… ar putea avea un moment magic”, a mai spus Pete Waterman.