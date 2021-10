Mari speranțe în lupta cu boala secolului. Un nou tratament anticancer poate elimina complet tumorile unor pacienți în stadiu terminal

Într-un studiu clinic, un nou tratament anticancer a distrus celulele canceroase din zona capului sau a gâtului mai multor pacienți aflați în stadiu terminal, relatează The Guardian. De asemenea, imunoterapia (un tratament bazat pe un cocktail de medicamente care stimulează sistemul imunitar al pacientului) a declanșat mult mai puține efecte adverse decât chimioterapia, mai notează sursa citată.

Sistemul imunitar e stimulat să-și anihileze propriile celule canceroase

Combinația de medicamente folosită a stimulat sistemul imunitar al pacienților în sensul uciderii propriile celule canceroase și a dus la „un trend pozitiv de supraviețuire”, potrivit cercetătorilor de la Institutul pentru Cercetarea Cancerului din Londra și de la Fundația Royal Marsden a Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie.

Un pacient care, conform prognosticului dat anterior de medici ar fi trebuit să moară încă de acum 4 ani, a oferit un interviu pentru The Guardian. Barry Ambrose a relatat cum la câteva săptămâni după ce s-a alăturat studiului clinic, una dintre asistente i-a spus că tumoarea lui „a dispărut complet”. Acum, bătrânul în vârstă de 77 de ani nu mai este bolnav de cancer și și-a petrecut ultima săptămână într-o croazieră alături de soția sa.

Când a fost diagnosticat cu cancer în gât în 2017, i s-a spus că boala s-a răspândit deja la plămâni și că îngrijirea paliativă în spital este singura opțiune în cazul său. Ulterior însă el s-a alăturat studiului clinic: „Când mi s-a spus de studiu nu am ezitat. Ce aveam de pierdut? Deși trebuia să fac deplasări de două ori pe săptămână din Suffolk până la spital pentru tratament, nu am avut deloc efecte adverse și am putut să desfășor activitățile care îmi plac: să navighez, să merg pe bicicletă și să petrec timp alături de familie”.

La 8 săptămâni de la debutul tratamentului, investigațiile au relevat că tumoarea din gât fusese eradicată. „Deși cancerul nu dispăruse și de la plămâni, efectul a fost uimitor”, a completat bărbatul. Apoi a făcut chimioterapie și a fost operat. În prezent, organismul său nu mai prezintă nicio urmă de cancer.

Cercetătorii au descoperit că o combinație de nivolumab și ipilimumab a dus la o reducere a dimensiunii tumorilor pacienților cu cancer la cap sau la gât aflați în stadiu terminal. În cazul unora dintre ei, cancerul a dispărut complet, medicii fiind uimiți că nu au mai găsit nicio urmă detectabilă a bolii.

Tratamentul dă speranțe în cazul mai multor forme avansate de cancer

Combinația acestor două medicamente folosite în imunoterapie s-ar putea dovedi o armă eficientă împotriva mai multor forme avansate de cancer, consideră experții. Rezultatele din alte studii clinice arată că această combinație a avut beneficii similare pentru pacienții aflați în stadiu terminal ce sufereau de cancer de rinichi, de piele sau de intestin.

Potrivit Institutului pentru Cercetarea Cancerului, rezultatele din faza 3 a studiului clinic (în care au fost înscriși aproape 1.000 de pacienți pe moarte ce aveau cancer la cap sau la gât) sunt, deocamdată, timpurii, și nu sunt relevante statistic, însă ele sunt „relevante din punct de vedere clinic”, a menționat profesorul Kevin Harrington de la Institutul pentru Cercetarea Cancerului.

După tratament, unii pacienți au trăit luni sau chiar ani și nu au suferit la fel de multe efecte adverse ca în cazul chimioterapiei. „Acestea sunt rezultate promițătoare. Imunoterapia este un tratament mai blând, mai inteligent și poate aduce beneficii semnificative pentru pacienți”, a declarat pentru sursa citată și profesorul Kristian Helin, șeful Institutului pentru Cercetarea Cancerului.

Rezultatele studiului clinic arată că tratamentul a avut o rată mare de succes în special la un grup de pacienți ale căror tumori aveau un nivel înalt de markeri imunitari numiți PD-L1. Acești pacienți au trăit, în medie, cu 3 luni mai mult decât cei care au făcut chimioterapie. Totodată, acești pacienți au trăit, în medie, încă 17,6 luni după începerea tratamentului. Este cea mai mare medie raportată vreodată la acest grup de pacienți.

Sursa foto: Pixabay