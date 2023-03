Cabral, surprins de fiica cea mare. Ce mesaj a primit de la Inoke după ce i-a pus bani în cont: „A fost o chestie foarte ciudată”

În cadrul unui interviu, Cabral a vorbit despre fiica sa Inoke. Tânăra de 20 de ani l-a dojenit pe tatăl său atunci a văzut ce sumă i-a intrat în cont. Vedeta TV a mărturisit că fata cea mare, Inoke, are un loc de muncă simpatic și descoperă viața cu ochii unui proaspăt adult.

Inoke este fiica lui Cabral din căsătoria cu Luana Mitran

Inoka este fiica lui Cabral din prima căsătorie. Prezentatorul a fost căsătorit timp de cinci ani cu Luana Ibacka, însă cei doi au ales să divorțeze în anul 2005. Deși Inoke a rămas în grija mamei sale după divorț, soțul Andreei Ibacka a fost cât se poate de implicat în viața acesteia. De ceva timp, tânăra și-a găsit un loc de muncă și l-a surprins pe tatăl ei printr-un mesaj în care i-a cerut să nu-i mai trimită bani.

Întrebat despre fiica ta cea mare, Inoke, ce mai face şi cum se înțelege cu Namiko, vedeta Pro TV a spus: „Ino e bine, tocmai a făcut 20 de ani. Are un loc de muncă simpatic și descoperă viața cu ochii unui proaspăt adult. Cu pitica se înțelege incredibil de bine, Namiko e topită după ea. Și invers, desigur”.

Inoke refuză banii de la Cabral

Ajunsă la 20 de ani, fiica lui Cabral și-a câștigat independența financiară. Proaspăt intrată în câmpul muncii, Inoka i-a scris un mesaj tatălui ei, cerându-i să nu îi mai trimită bani. Soțul Andreei Ibacka a fost surprins de gestul tinerei, conștientizând faptul că aceasta este deja un adult pe cont propriu.

„Aialaltă mare, mi-a trimis mesaj acum două seri, că m-a sunat, dar eram în filmare și până s-o sun, m-am uitat pe mesaj și mi-a zis. A fost așa o chestie foarte ciudată, că nu e vorba de bani, e vorba de momentul la care a ajuns copilul tău: «Mai, m-am uitat în cont, iar mi-ai trimis bani». Ok las-o așa și după aia îmi scrie: «Nu-mi mai trimite, doar am salariu»”, a povestit Cabral uimit de gestul lui Inoke, potrivit protv.ro.

Ce spune despre plecarea din România

De asemenea, vedeta de la Pro TV a fost întrebată dacă s-a gândit vreodată să plece definitiv din România. Cabral a răspuns că nu are de gând să plece din ţară deşi are rude în diverse colţuri ale lumii.

„Nu prea. Am frați și surori în Franța și Spania, am verișori în SUA, Canada și Congo și prieteni peste tot prin lume. Dar nu m-am gândit să evacuez zona. Nah, născut și crescut în Berceni…” a concluzionat Cabral, într-un interviu pentru libertatea.