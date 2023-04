Cum arată fiica cea mare a lui Cabral. A plecat departe de el și refuză orice fel de ajutor din partea lui

Cabral Ibacka este căsătorit cu fosta actriță Andreea Ibacka. Ei au împreună doi copii, Namiko și Tiago. Cu toate astea, puțini știu că prezentatorul mai are o fiică de 20 ani din prima căsnicie. Inoke a decis să plece cât mai departe de tatăl ei, mai exact în Olanda, și nu vrea să accepte ajutor financiar din partea lui.

De curând, Andreea Ibacka a declarat că Inoke se înțelege foarte bine cu cei doi frați, Namiko și Tiago și că încearcă să țină legătura, chiar dacă a plecat din țară. „Ino locuiește în Olanda. Dar de câte ori vine în țară se joacă cu piticii. Și cel mai des vorbește cu Namiko pe videocall, care îi povestește toate telenovelele de pe la grădiniță sau din parc”, a declarat Andreea Ibacka pentru Viva.ro.

Fiica lui Cabral refuză ajutorul lui

De curând, Cabral a declarat că a acceptat cu greu plecarea fiicei lui în Olanda și că aceasta refuză să primească orice fel de ajutor financiar. Inoke și prezentatorul țin legătura, dat tânăra încearcă să fie cât mai independentă.

„Aialaltă mare, mi-a trimis mesaj acum două seri, că m-a sunat, dar eram în filmare și până s-o sun, m-am uitat pe mesaj și mi-a zis. A fost așa o chestie foarte ciudata, că nu e vorba de bani, e vorba de momentul la care a ajuns copilul tău: „Măi, m-am uitat în cont, iar mi-ai trimis bani. Ok las-o așa și după aia îmi scrie: Nu-mi mai trimite, doar am salariu”, a dezvăluit Cabral.

În urmă cu ceva vreme, și mama lui Inoke a dezvăluit cum se înțelege cu Cabral. Luana, prima soție a prezentatorului, a declarat că principalul motiv pentru care au divorțat a fost diferența de vârstă.

„Între noi doi era o diferenţă de vârstă de 10 ani. Am eu o preferinţă să fie bărbaţii mai tineri. L-am întâlnit pe Cabral la un casting, ne-am plăcut imediat şi am rămas împreună. În 2002 am rămas gravidă şi ne-am căsătorit când eram însărcinată. Aveam 36 de ani atunci. Ne-am iubit, dar la un moment dat, ne-am dat seama că ne dorim altceva, n-are nici legătură cu vârsta. S-a deschis o altă lume pentru el, a trecut dintr-o zonă în care era o persoană îngrădită într-alta în care zbura. Eu, iubindu-l, l-am lăsat să plece.

Am suferit, am plâns şi au existat şi gelozii. Mie îmi place mult de actuala soţie a lui Cabral, de Andreea. Este pentru el. M-a deranjat că am fost etichetată ca fostă soţie a lui Cabral”, a spus Luana Ibacka.