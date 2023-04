Turiștii români, refuzați în hotelurile din Olanda. „Discriminare în inima UE. Este revoltător!”

Un cercetător din România a povestit că a rezervat o cameră la un hotel din Tilburg, Olanda, și că rezervarea i-a fost anulată. Reprezentanții hotelului i-au transmis că românii nu mai au voie să se cazeze în locația lor și să caute în altă parte.

Bărbatul a mai spus că a călătorit foarte mult și că nicăieri nu a pățit așa ceva. Acesta a declarat că discriminarea nu are ce să caute în domeniul ospitalității. „Discriminare în inima UE. Astăzi călătoream spre Tilburg, Olanda, și am rezervat o cameră de hotel prin Booking. Hotelul mi-a confirmat rezervarea și apoi mi-a trimis mesajul de mai jos. Este revoltător! Am călătorit prin lume de la est la vest și de la nord la sud și nu am întâlnit niciodată o astfel de atitudine nerușinată. Aceste persoane nu ar trebui să fie implicate în activități din domeniul ospitalității”, scrie cercetătorul.

Românii, refuzați în hotelurile din Olanda

În mesajul primit de către acesta din urmă, hotelul îi mulțumește pentru rezervare, însă precizează că are un acord cu municipalitatea din Tilburg, iar „cazarea noastră nu mai primește români”.



Bărbatul a mai declarat că a cerut o explicație din partea reprezentaților hotelului și că aceștia i-au spus că românii sunt cunoscuți pentru problemele pe care le au cu legea și că nu vor să își asume riscul. „Mi-au spus că românii sunt implicați în activități ilegale, așa că m-au etichetat ca fiind un infractor doar pentru că am vrut să stau o noapte acolo în timp ce îmi vizitam niște prieteni din oraș. Ce va urma? Știți dacă pot intra în restaurante sau mă pot plimba pe străzi?” mai scrie acesta pe Facebook.

La scurt timp, internauții români, dar și olandezi, i-au recomandat să depună plângere și să nu lase lucrurile așa. Alții au spus că nu există niciun fel de înțelegere între hoteluri și municipalitate.

„În primul rând ar trebui să depui o plângere la poliția din Tilburg deoarece acesta este un exemplu evident de rasism și este interzis de legea olandeză. Pot să te asigur că nu există niciun fel de înțelegere de acest gen cu municipalitatea”.