Cum s-a pozat fiica Anamariei Prodan. „Sunt mai fierbinte”. Nici impresara nu a putut să o oprească

Fiica cea mică a Anamariei Prodan, Sarah Dumitrescu, a făcut o ședință foto incendiară pentru fanii săi de pe Internet. La doar 23 de ani, baschetbalista s-a lăsat fotografiată pe balcon, într-o rochie mini roșie, care lăsa multă piele la vedere. Ea a avut și un mesaj, cel mai probabil pentru un fost iubit sau pentru un băiat pe care îl place.

„Sunt mai fierbinte decât fosta ta și mai bună decât viitoarea.”, a scris tânăra pe Instagram.

Fiica Anamariei Prodan, despre familia sa

De curând, Sarah Dumitrescu a declarat și că Anamaria Prodan își dorește foarte tare să devină bunică, dar că ea este prea mică pentru așa ceva. „Nu ştiu ce să zic…Nu cred că e în viitor pentru mine, cel puţin acum. Nu sunt pregătită. Îmi doresc copii, dar cred că îmi doresc o carieră puţin mai mult. Nu ştiu, Rebeca poate”, a spus Sarah Dumitrescu.

Fiica Anamariei Prodan a mai spus că își adoră tatăl și că mereu l-a văzut ca pe un exemplu. Ea mărturisit că au o relație foarte bună și că vorbesc aproape orice.

„Cred că tata este idolul meu, am mulți idoli cunoscuți și așa, dar a fost langa mine non stop. Nu am întâlnit un om să îți fie alături cum mi-a fost el și nu știu, parcă o fac și pentru el… Să mă vadă pe mine, să își traiască visul prin mine, daca el n-a putut”, a spus Sarah Dumitrescu. Anamaria Prodan a fost căsătorită cu Tiberiu Dumitrescu, dar a decis să divorțeze după o perioadă de timp. După separare, ea l-a cunoscut pe Reghecampf.

Fiica Anamariei Prodan a declarat că l-a acceptat foarte rapid pe Reghecampf și că nu se aștepta să o părăreasacă pe mama ei pentru Corina Caciuc.

„Nu prea îmi place mie să vorbesc despre asta, pentru că ceea ce s-a întâmplat e problema mamei, bine și noi suntem oarecum implicați, dar el a plecat! Pentru mine el a plecat! Adică nu mai există în viață mea! Acum noi trebuie să ne adaptăm la viață noastră fără el și rolul meu acum este cum să o fac pe mama fericită și să se simtă mai în largul ei! Până la urmă au trecut 15 ani de când e cu el. Dar ne are pe noi și cred că e destul! L-a iubit mult”, a declarat Sarah la podcastul „Fiță cu Adiță”.