Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, din nou în fața judecătorilor. De ce s-a ajuns aici

Este vorba despre dosarul în care Laurențiu Reghecampf îi cere fostei soții să respecte viața lui privată, drept urmare să înceteze în a mai face afirmații la adresa lui. Dosarul este pe rol de la începutul scandalului dintre cei doi, când Anamaria Prodan era extrem de vulcanică la adresa iubitei actuale a fostului său soț.

Ulterior, însă impresara pare să se mai fi liniștit având în vedere că în ultima perioadă folosește doar aluzii în ceea ce îl privește pe Reghe și nu îi mai rostește numele.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au și alte procese

Cei doi au avut tot felul de confruntări de mai bine de un an și jumătate de când au decis să divorțeze. Cea mai complicată dintre ele a fost cea în acre s-au bătut în fața vilei de la Snagov a impresarei. Atunci totul a fost filmat inclusiv momentul în care cei doi și-au împărțit pumnii și picioare. Ulterior combatanții au ajuns și la poliție unde au depus plângere unul împotriva celuilalt și au scos chiar și certificate medico-legale pentru a-și sprijini afirmațiile în fața oamenilor legii. Cert este că în continuare acel dosar este pe rolul parchetului fără să se fi dat vreo soluție în această cauză. Pe de altă parte, tot pe rol este în continuare discuția legată despre băiatul celor doi și custodia lui.

Deși au divorțat, legat de copil lucrurile nu au fost tranșate așa cum își doreau ei, astfel încât acolo bătălia merge mai departe. Cert este că Laurențiu Reghecampf își vede de viața lui, pare mai îndrăgostit ca niciodată și postează ori de câte ori are ocazia poze cu bebelușul pe care îl are cu Corina Caciuc. Pe de altă parte și Ana Prodan spune că are un nou iubit și că este fericită. Rămâne de văzut dacă fericirea lor îi va ține departe de războaiele pe care le au unul cu celălalt.