Oana Zăvoranu, pe urmele Anamariei Prodan: „Am îndurat ca un martir”

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf își afișau iubirea pe rețelele de socializare și la evenimente, dar acesta a fost surprins cu o altă femeie. După ce s-a zvonit că partenerul brunetei a fost infidel de mai multe ori, ea a recunoscut că trece prin momentele dificile.

Oana Zăvoranu era mereu cu zâmbetul pe buze pe Internet și le spunea fanilor că are soțul perfect, dar realitatea ar fi fost diferită. Acum, „Querida” a declarat că a suportat prea multe și că a fost trădată de un om special din viața ei.

„N-am murit! Mă confrunt cu probleme grave pe care cu ajutorul bunului Dumnezeu le voi depăși. Așa se întâmplă când taci, crezi în „prietenii” mizere și te lași furat de hoții care strigă „hoții”… sau de „frați și surori’, chiar dacă natural nu îi ai. Voi fi mai activă, pentru că am tăcut și am îndurat ca un martir. Adevărul întotdeauna triumfă!”, a scris bruneta pe InstaStory.

Nu doar Oana Zăvoranu a fost dezamagită

Și Anamaria Prodan s-a confruntat cu probleme asemănătoare cu ale Oanei Zăvoranu. În momentul în care s-a aflat că Laurențiu Reghecampf are amante, impresara a declarat că totul este o minciună și că familia ei este unită. La scurt timp, vedeta a recunoscut infidelitatea antrenorului și a spus că a sperat că îl va aduce pe drumul cel bun.

Și Oana Zăvoranu a încercat să discute cu amanta soțului său, așa cum a făcut și Anamaria Prodan cu Corina Caciuc.

„Atunci, când au început să iasă toți. Stăteam cu Laurențiu de vorbă și îi spuneam: „Te rog, oprește-te. Nu voi mai putea face față. Eu sunt singură și am deschis războaie pe fiecare front și nu mai duc”.

A ieșit Gigi Becali și a zis că are amantă de opt ani, i-a deschis afaceri din banii familiei. E alta (n.r. amantă)…Vuia tot orașul, iar amanta râdea și arăta la tot orașul…și poze”, a povestit Anamaria Prodan, în cadrul unui podcast. „Și atunci i-am spus: „Ai grijă că începi să te clatini din ce în ce mai tare și vezi că nu te distrugi tu, ne distrugi pe toți”. S-a liniștit când a plecat din țară, că nu mai aveam cum să rămânem aici.Și am plecat împreună (…) Și-a revenit, am construit de la început tot ce se clătina, am venit cu fier beton, i-am distrus pe toți cei care au vorbit”, a continuat impresara.