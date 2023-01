Conversația dintre Oana Zăvoranu și amanta soțului ei. „Querida” nu a fost blândă

Căsnicia dintre Oana Zăvoranu și soțul ei, Alex Ashraf, nu mai este ca la început. Mai mult, „Querida” deja a vorbit cu amanta soțului său și i-a spus că îl lase în pace. După ce a fost prins cu o altă domnișoară, vedeta a luat atitudine.

Oana Zăvoranu a rugat-o de mai multe ori pe amanta soțului ei să nu se mai bage în mariajul lor și să își vadă de viață. „Să-și vadă dracu’ de viața ei”, i-ar fi spus „Querida” femeii cu care Alex Ashraf a fost văzut.

Mai mult, vedeta i-a spus amantei că a văzut toate conversațiile și să nu le mai facă ochi dulci bărbaților căsătoriți. Oana Zăvoranu a asigurat-o și că nu va ajunge niciodată la nivelul ei. Cu toate că a aflat despre infidelitatea soțului, „Querida” l-a iertat, dar nu înainte să le amenințe pe domnișoarele cu care acesta vorbea pe Internet, potrivit Spynews.

Mesajul Oanei Zăvoranu

„Nu pot închide gura lumii, care trăiește viața mea mai mult decât pe a ei. Dar pot alege să trăiesc fix așa cum vreau și în continuare să mă bag în pat cu cine simte sufletul și inima mea, fără să mă prostituez la propriu și la figurat. Eu nu m-am prostituat în viața mea. Asta face diferența. Știu eu mai bine ce fac și ce am în cap. Trăiți-vă viața în realitate, nu pe net. Oamenii știu ce zic. Trepanații, nu! Și nici nu trebuie. Mai e nevoie și de d-ăștia”, a explicat Oana Zăvoranu pe pagina de socializare.

Chiar dacă l-a prins pe soțul ei cu altă femeie, Oana Zăvoranu le-a transmis fanilor că nu va renunța la soțul său și că nu se pune problema de despărțire. „Vă pup și vă iubesc și să nu mă credeți decât pe mine! Alex Ashraf, știi că ești inima mea, da? Just the two of us”, a scris Oana Zăvoranu pe Instagram.