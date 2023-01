Episod de gelozie din partea Oanei Zăvoranu. Ruptura dintre ea și Alex Ashraf s-ar fi produs în urmă cu mai multe luni

În urmă cu câteva luni, Oana Zăvoranu a fost protagonista unui episod de gelozie după ce ar fi surprins în telefonul soțului său, mesaje cu o altă femeie. Vedeta nu s-a mai putut abține, iar cearta dintre ei a escaladat, fiind nevoie de intervenția poliției.

Oana Zăvoranu l-a prins pe soțul ei în timp ce vorbea cu alte femei

Oana a fost cea care a sunat la poliție în acea seară, iar după ce echipajul a ajuns la fața locului aceasta le-a cerut celor doi să-l ia pe Alex Ashraf din casa ei cât mai repede. Se pare că la acest scenă au mai fost martori și alți oameni, încă șase prieteni de-ai vedetei și de-ai soțului ei, dar și femeia care se ocupa de curățenie în locuința cuplului.

Bruneta i-ar fi reproșat atunci soțului ei că nu este prima dată când vorbește cu alte femei în timp ce se află într-o căsnicie cu ea, potrivit informațiilor spynews.ro.

După ce de curând s-a scris că ar exista probleme în căsnicia Oanei Zăvoranu, aceasta a venit cu prima reacție, negând totul. „Nu vorbesc cu presa! N-am nicio declarație de dat, lăsați-mă cu articolele voastre! Încercați să dați știri mai bune și după vorbim, nu știri proaste și articole idioate, atunci vom vorbi. Mai dați în continuare, hai la revedere”.

Actrița nu crede că soțul ei a înșelat-o

Mai târziu, actrița a postat și un mesaj pe rețelele sociale, în care și-a anunțat fanii că relația ei este perfectă și că nu există nicio problemă legată de infidelitate. „Vă pup și vă iubesc și să nu mă credeți decât pe mine! Alex Ashraf, știi că ești inima mea, da? Just the two of us”, a scris Oana Zăvoranu pe Instagram.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf s-au căsătorit în urmă cu șapte ani, iar de-a lungul timpul bruneta a recunoscut că fiecare relație are suișuri și coborâșuri, însă important este să știi cum să treci peste lucrurile neplăcute și să nu te lași afectat.