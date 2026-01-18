De ce pierzi căldura iarna. Greșeli care îți cresc factura la energie

De ce pierzi căldura iarna. Pe măsură ce temperaturile scad, facturile la energie cresc, iar confortul termic din locuințe devine tot mai dificil de menținut. Mulți români se plâng că, în ciuda caloriferelor pornite și a aparatelor de încălzire, casele lor rămân reci, potrivit energysavingtrust.org.uk.

Specialiștii în energie și construcții au spus că motivul principal nu este neapărat lipsa de surse de încălzire, ci pierderile de căldură generate de greșeli frecvente în întreținerea locuințelor.

Una dintre cele mai întâlnite probleme o reprezintă izolația termică insuficientă sau deteriorată. Ferestrele vechi sau nepavate cu geam termopan permit scurgerea aerului cald și pătrunderea curenților reci. Deși costul schimbării geamurilor poate părea ridicat, investiția se amortizează rapid prin economii la facturile de energie.

Specialiștii atrag atenția că uşile și feroneria defectuoasă reprezintă un alt punct vulnerabil. Chiar și mici crăpături sau garnituri uzate pot genera pierderi semnificative de căldură, iar curenții reci intrați prin aceste fisuri afectează confortul întregii locuințe.

Un alt obicei care conduce la pierderi de căldură este utilizarea necorespunzătoare a caloriferelor. Mulți oameni acoperă radiatoarele cu mobila sau draperii groase, ceea ce împiedică distribuirea uniformă a căldurii în încăpere. În plus, lipsa aerisirii periodice a sistemului de încălzire poate provoca acumularea de aer în conducte, reducând eficiența caloriferelor.

Specialiștii recomandă aerisirea sistemului și verificarea regulată a robineților pentru a preveni pierderile inutile de energie.

Întreținerea necorespunzătoare a centralei termice sau a boilerului reprezintă o altă cauză a scăderii temperaturii în locuință. Centralele care nu sunt verificate anual sau care au componente uzate funcționează mai greu și consumă mai multă energie pentru a menține o temperatură constantă.

Experții recomandă un control tehnic periodic, curățarea schimbătoarelor de căldură și reglarea presiunii pentru a preveni pierderile. De asemenea, folosirea programelor automate de reglare a temperaturii poate reduce consumul și evita fluctuațiile termice.

Un alt factor frecvent ignorat este ventilația excesivă sau necontrolată. Mulți locatari lasă ferestrele deschise pentru perioade lungi, chiar și pe timp de iarnă, pentru a „schimba aerul” în camere.

Specialiștii avertizează că aerisirea corectă presupune deschiderea rapidă a ferestrelor timp de 5-10 minute pentru a oxigena încăperea, fără a permite pierderi semnificative de căldură. În plus, folosirea unui sistem de ventilație mecanică cu recuperare de căldură poate reduce consumul de energie cu până la 30%, conform estimărilor experților în construcții.

Un alt aspect frecvent neglijat de proprietari este etajarea și compartimentarea locuinței. În casele cu mai multe etaje sau cu camere neîncălzite, căldura se ridică natural către zonele superioare, iar spațiile inferioare rămân reci. Soluțiile includ instalarea de ventilatoare de distribuție a aerului cald sau folosirea de perdele și uși interioare pentru a controla fluxul de căldură.

De asemenea, mulți români uită că învelișul exterior al locuinței, adică acoperișul și pereții, joacă un rol esențial în păstrarea căldurii. Izolația deficitară a acoperișului, crăpăturile din pereți sau țevile de ventilație neizolate permit pierderi considerabile. Specialiștii recomandă verificarea periodică a acoperișului și a zidurilor, aplicarea de vopsea termo-reflectorizantă sau suplimentarea izolației pentru a reduce transferul termic către exterior.

În casele cu șeminee sau sobe, greșeala frecventă este lăsarea burlanelor și ușilor deschise, ceea ce generează pierderi mari de căldură și riscuri de siguranță. Șemineele trebuie utilizate corect, cu uși închise și tiraj verificat, iar sobele trebuie curățate periodic pentru a evita scăderi de eficiență.

În plus, oamenii nu acordă suficientă atenție etanșeității prizelor și întrerupătoarelor exterioare sau cutiilor de electricitate din pereți, care pot fi mici puncte prin care căldura iese și aerul rece pătrunde. Chiar dacă pierderile par minore, cumulul lor poate crește facturile semnificativ pe durata iernii.