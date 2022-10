De ce este periculoasă pâinea feliată. Motivele pentru care este bine să o evitați

Pâinea feliată este la mare căutare, dar nutriționiștii au dezvăluit riscurile la care oamenii se expun când o mănâncă. Aceasta îți poate afecta sănătatea într-un timp foarte scurt. Un prim motiv este acela că pâinea feliată se va altera mai repede decât o pâine întreagă. Suprafața pentru apariția și înmulțirea mucegaiului este mai mare.

Specialiștii au declarat că pâinea feliată se usucă mai repede și că trebuie să o udați cu puțină apă și o să puneți în cuptorul cu microunde pentru a o mânca. Majoritatea oamenilor o păstrează într-o pungă de plastic în frigider, dar se poate forma condens în interiorul pungii. Șansele să mucegăiască sunt mari.

Trebuie să aveți în vedere și modul în care pâinea a fost feliată. În brutării se folosesc cuțite speciale, care sunt unse cu ulei pentru o tăiere potrivită. Din cauza uleiului, produsul va fi o bombă calorică.

Nutriționiștii au mai declarat că pâinea feliată este mult mai scumpă decât cea normală și mult mai periculoasă pentru sănătate, potrivit Dcnews.

De ce nu este bine să mănânci pâine

Un alt sfat al specialiștilor este să nu facem excese și să mâncăm pâine cât mai rar. Primele semne ale abuzului de pâine sunt erupțiile. „Dieta și acneea au fost controversate, dar cercetările recente arată că dieta poate juca un rol semnificativ în dezvoltarea acneei”, a declarat dermatologul cosmetic Michele Green pentru Eat This, Not That.

„Persoanele cu acnee tind să consume mai mulți carbohidrați rafinați decât persoanele cu acnee mică sau fără acnee.” Potrivit dermatologului, printre alimentele care sunt „bogate în carbohidrați rafinați se numără pâinea, biscuiții, cerealele, pastele (toate făcute cu făină albă), orezul alb, tăițeii, sucurile, băuturile îndulcite, zahărul din trestie, siropul de arțar și mierea sau agave.”

Aceștia au mai dezvăluit că pâinea poate duce la obezitate sau depresie și că trebuie evitată cu orice preț.