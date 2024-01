Cum s-a îmbogățit Dan Negru. N-a câștigat bani doar din televiziune

Dan Negru deține firma D.N.C. Impact, care se ocupă cu activități de interpretare artistică și spectacole. Compania prezentatorul a reușit să obțină, în ultimul an fiscal, rezultate financiare uriașe, dar aceasta nu este singura lui sursă de venit.

Câți bani câștigă Dan Negru

Cifra de afaceri a firmei lui Dan Negru a fost de peste 2,18 milioane de lei. Adică în jur de 440.000 de euro. El a raportat, conform datelor oficiale ale Ministerului de Finanțe un profit net de peste 1,63 milioane lei. Adică în jur de 330.00 de euro. Ceea ce înseamnă o medie lunară de aproape 30.000 de euro.

Prezentatorul câștigă sume mari de bani și din Facebook și Instagram, ca orice alt influencer. Potrivit mihaivasilescublog.ro, Dan Negru ar încasa un minimum de 1 dolar la mia de vizualizări la filmulețele pe care le face. În ultimele șase săptămâni, el a strâns 15.800 de dolari.

Dan Negru se reinventează

Recent, prezentatorul a spus că a început să se dezvolte în online pentru că majoritatea românilor își petrec timpul pe Internet. El a declarat că nu are o problemă să se adapteze la cerințele fanilor și că majoritatea nu se mai uită la televizor.

„Sunt dezvoltat în online pentru că am văzut că acolo au migrat mulți români dar am rămas conectat și pe TV. Am învățat să fiu versatil, să fac și emisiuni TV cu copii dar și emisiuni cu litere, și farse dar și Revelioane. Și, spre norocul meu, cu succes în audiențe. Pentru că online va fi tot mai mult caracterizat de schimbarea de la zi la zi, televiziunea trebuie să rămână clasică dacă vrea să fie alternativă. Așa că sunt liniștit. Sper doar să întâlnesc formatele care să mă reprezinte”, a spus Dan Negru.

A preferat să piardă sume mari de bani

Omul de televiziune a explicat și de ce mai prezintă emisiunile de Revelion. El a declarat că i s-a propus să facă Revelion lui Negru la Sala Palatului, dar că a refuzat pentru că banii nu sunt totul în viață.

„Vremea Revelioanelor TV a cam trecut. Încet-încet e ca în occident și la noi. Publicul are alte distracții în noaptea de Revelion, altele decât ecranele. 25 de ani de Revelioane am prezentat într-o țară care are de totul 100 de ani. Eu, din sfertul de secol cât are România, un sfert am făcut Revelioane. Mi-au propus să fac Revelionul lui Negru la Sala Palatului. Suma era frumușică. Nu m-am băgat. Uneori nu banii sunt răspunsul în viața”, a spus „Regele Audiențelor”.