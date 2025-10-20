Dan Ciotoi are o nouă iubită. A uitat complet de fosta soție

După o perioadă grea, marcată de suferință și intervenții chirurgicale, Dan Ciotoi, solistul trupei „Generic”, a reușit să revină spectaculos. Artistul, ajuns la 69 de ani, a trecut printr-o luptă dură cu cancerul de colon, dar astăzi spune cu zâmbetul pe buze că se simte bine și că viața i-a oferit o a doua șansă.

Cântărețul a mărturisit că atât sănătatea, cât și sufletul i s-au vindecat, iar acum privește spre viitor cu optimism. Diagnosticul de cancer la colon a venit ca un trăsnet pentru artist, care recunoaște că a trecut prin clipe limită. Primele semne au fost ignorate, însă o complicație gravă l-a adus în pragul morții.

„O oră m-a despărțit de moarte, se fisurase intestinul. Dacă se vărsa în sânge, muream. Sufletul medicului contează foarte mult, iar eu am întâlnit, la greu, un doctor inimos. Îi sfătuiesc pe toți să se controleze, chiar și de două ori pe an. Orice boală luată din pripă se poate trata.”

El le este recunoscător medicilor de la Spitalul Universitar din București, pe care îl numește „ca o icoană”, după experiența dramatică trăită.

După două intervenții chirurgicale reușite, solistul și-a recăpătat forțele, dar a trebuit să-și schimbe complet stilul de viață.

„Mă simt bine acum. După operațiile de acest gen, nu ai voie legume care fermentează, prăjeli, alimente procesate sau semințe mici. Stomacul nu le poate digera și pot bloca colonul”, a explicat artistul.

În ciuda restricțiilor alimentare, artistul a spus că a învățat să se bucure din nou de viață și să nu mai ia nimic de bun.

Pe lângă reușita medicală, Dan Ciotoi trăiește și o frumoasă poveste de dragoste. După un divorț dureros, care i-a lăsat răni adânci, interpretul a anunțat că și-a găsit liniștea lângă o altă femeie.

„Am o prietenă, dar nu ne-am căsătorit. Nu vreau să apar cu ea în presă, e povestea noastră, de suflet. Ne este bine împreună, atât pot spune”, a declarat el pentru Click.

Artistul a fost căsătorit timp de 30 de ani, însă despărțirea a fost una grea. „Am avut și o depresie. Am încercat să mă întorc acasă, dar ușile erau închise. Când te îndrăgostești, dragostea te face să nu mai gândești normal”, a povestit el.

Dan Ciotoi a spus că nu se gândește să se retragă. El a anunțat că va fi prezent și în noaptea de Revelion 2026, într-un concert special la Piatra-Neamț. „De Crăciun stau acasă, alături de familie, dar de Revelion urc din nou pe scenă. Acolo sunt așteptat de publicul meu”, a precizat el.