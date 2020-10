Deputatul independent Adrian Dohotaru a anunțat că a depus la Parlament un proiect de lege pentru amânarea alegerilor parlamentare până pe data de 14 martie 2021.

Conform proiectului depus de Dohotaru, alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, organizate ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în 2016, ar urma să aibă loc în 14 martie 2021.

„Din punctul meu de vedere, sănătatea cetățenilor prevalează și tocmai pentru că aceste alegeri sunt relevante și trebuie să ne pregătim cât mai bine pentru ele am propus data de 14 martie, într-un context în care aproape 100 de state au amânat data alegerilor de-a lungul pandemiei. Eu m-am consultat cu epidemiologi, am discutat cu cetățeni și există această temere, motiv pentru care am venit cu acest proiect legislativ”, a declarat Dohotaru la Antena3.

În acest context, perioada electorală a alegerilor ar urma să înceapă în 13 ianuarie 2021.

Marcel Ciolacu solicită amânarea alegerilor parlamentare

„Este posibil, da, să depunem un proiect de lege pentru amânarea alegerilor parlamentare” a spus Marcel Ciolacu, la Antena3.

El a afirmat că nu-l interesează absolut deloc părerea președintelui Klaus Iohannis, care a spus că nu vede „oportună amânarea alegerilor parlamentare”.

„Nu ne interesează, în acest moment, că-și dorește sau nu-și dorește preșdintele Iohannis alegeri. Noi suntem pe drumul corect. (…) Pe mine mă intereseaza dacă abordarea PSD de după alegerile prezidențiale (din 2019 – n.red) a fost una corectă, dacă românii au acum încredere în PSD și în mesajele PSD. Iar rezultatele de la alegerile locale ne arată că percepția s-a schimbat, de aceea am câștigat consilii județene și cele mai multe primării. Dacă Iohannis crede că rostul lui pe acest pământ românesc este să analizeze scorul PNL, este treaba domniei sale, dar și-a uitat haina constituțională de aproape un an”, a declarat Marcel Ciolacu.

Guvernul va desfăşura o campanie de informare dedicată românilor din diaspora

„S-au terminat alegerile locale, dar încep alegerile parlamentare, noi avem şi termen de depunere a candidaturilor, 22 octombrie, iar pentru lista pe diaspora şi pentru candidaţii reprezentând minorităţile naţionale termenul este 7 octombrie. Deci, noi am intrat deja în procedurile referitoare la alegeri”, a declarat Ludovic Orban, marţi seară, la B1 TV.

„În anumite ţări sunt anumite regiuni unde se pot organiza secţii şi alte regiuni unde nu se pot organiza secţii şi în funcţie de asta, vrem în cursul acestei săptămâni să avem evaluarea, să comunicăm public, astfel încât ţările unde nu se pot organiza secţii de votare să facem o campanie de informare, astfel încât să se poată preînscrie, votul prin corespondenţă. Noi am prelungit termenul de preînscriere până la data de 22 octombrie şi vom face o campanie către ţările unde ştim că nu va fi posibilă organizarea de secţii de votare, astfel încât să ştie toţi românii din ţările respective că pot vota prin corespondenţă ”, a afirmat Orban.