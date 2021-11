Cum va petrece Simona Halep de Ziua Națională. Sportiva își va aminti de copilărie cu un preparat special

Simona Halep ar fi trebuit să plece în Africa de Sud pentru a participa la un turneu de tenis, însă, din cauza problemelor epidemiologice, sportiva a rămas acasă. Ziua Națională a României o sărbătorește la București, însă nu alături de familie, ci de echipa sa. Jucătoarea de tenis profesionist și-a programat antrenamente pe 1 decembrie și își dorește o zi relaxantă, în care să se bucure de bucate tradiționale.

De fiecare dată când aduce aminte de mâncarea românească, Simona Halep se transpune în copilărie. Deși este un nume extrem de important în lumea tenisului, sportiva este extrem de modestă. De Ziua Națională, ea nu își dorește fasole cu ciolan afumat sau alte preparate greoaie. Simo vrea să mănânce mămăliguță cu brânză și smântână, însă îi place extrem de mult și șoriciul.

„Sărbătoresc (n.r. – Ziua Națională) pe terenul de tenis, că mâine am antrenament. Dar împreună cu echipa poate mâncăm ceva bun. Mămăliguță cu brânză și smântână aș spune că e mâncarea mea preferată, pentru că mâncam des când eram copil. Îmi place și șoriciul”, a spus Simona Halep pentru digisport.ro.

Simona Halep are numai cuvinte de laudă la adresa României

Sportiva este un nume emblematic și reprezentativ pentru țara noastră, făcându-ne mândri de fiecare dată când a intrat pe teren. De fiecare dată când este întrebată de țara în care s-a născut, Simo are doar cuvinte de laudă, menționând mereu că România are tot ceea ce își putea dori un stat.

După ce a adus multe cuvinte de laudă poporului român, susținând că suntem o nație extrem de prietenoasă, Simona Halep vine și cu un aspect surprinzător, susținând că românii sunt puțin negativiști.

„Nu am vizitat țara prea mult și îmi pare rău. Am vrut să merg în Bucovina anul acesta, dar n-am apucat. Am început pregătirea și e greu să lipsesc câteva zile. Dar în viitorul apropiat vreau să vizitez toată țara. E o țară superbă, avem locuri multe, la munte, la plajă. Avem tot ce ar putea să-și dorească cineva. Spun mereu că oamenii sunt prietenoși. E un popor talentat, puțin negativist”, a mai spus Simona Halep.