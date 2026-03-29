Sport

Simona Halep, dezvăluiri din culise: Mergeam în parcare să mă încălzesc pentru ca eram introvertită

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Simona Halep a explicat la podcastul lui Horia Tecău faptul că a fost mereu introvertită. Ba mai mult, atunci când era mai mică se încălzea în parcare, și nu pe teren la fel ca alți jucători.

Simona Halep, campioana introvertită

Jucătoarea de tenis a povestit că nu i-a fost mereu ușor să fie în public. Aceasta spune că mai ales în copilărie era introvertită, drept urmare ajusese să își facă încălzirea în parcare. ”Popularitatea a fost aspectul cel mai greu de dus pentru mine. Pentru că sunt, eram, acum sunt mult mai bine, dar eram o fire foarte introvertită. Nu îmi plăcea în centrul atenției deloc, dar deloc.

La 7-8 ani mergeam la centrul național de tenis ca să joc turnee și știi parcarea din spate, mă duceam acolo să mă încălzesc să nu mă vadă nimeni. Practic mă ascundeam de oameni”, a explicat sportiva.

Disciplina nu a fost o problemă pentru Simona

Pe de altă parte, jucătoarea de tenis a mai spus că niciodată nimeni nu a tras de ea să meargă la antrenamente. ”Părinții mi-au spus că nu au tras niciodată de mine să merg la antrenament. De fiecare dată eram foarte disciplinată, eu îmi aranjam rucsacul, hainele, încălțările, eram cu totul la punct atunci când plecam la antrenament.

Și mi-au spus că aveam dorința de a respecta programul și de a respecta tenisul. Deci mereu aveam respectul acesta față de sport”, a mai declarat Simona Halep.

Calmitatea pe teren, adevărata provocare

Problema cea mai a Simonei nu erau adversarele, ci impulsivitatea ei. ”Calmitatea pe teren mi-a dat de furcă. Nu am reușit să îmi stăpânesc emoțiile și impulsivitatea. Dar eu am fost 100% pentru fiecare punct.

Chiar dacă nu eram neapărat pregătită mental după fiecare fază în care mă supăram. Fazele astea îmi dăunau la următorul punct. Dar luptam în fiecare moment, mai ales că eram pregătită fizic și mental din anumite puncte de vedere”, a mai spus campioana.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale