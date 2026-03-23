Simona Halep, mesaj pentru doi bărbați care i-au marcat viața: Suflete minunate, depinde de zi

23 martie este o zi specială pentru Simona Halep. Tatăl ei, Stere Halep, și fratele Nicolae Halep își sărbătoresc ziua de naștere, iar fosta sportivă este în culmea extazului, ținând cont de mesajul pe care l-a postat pe Instagram.

Este vorba despre tatăl său, Stere Halep, și despre fratele ei, Nicolae Halep. Ambii sunt născuți în aceeași zi, un detaliu care marchează în mod constant această dată în familie.

Stere Halep a împlinit vârsta de 64 de ani, în timp ce Nicolae Halep a ajuns la 40 de ani.

Cu ocazia aniversării, Simona Halep a transmis un mesaj public pe Instagram, dedicat celor doi membri ai familiei. În mesajul său, ea a evidențiat relația diferită pe care o are cu fiecare dintre ei.

„Două suflete minunate, două generații… dar aceeași energie. Unul mă învață ce să fac în viață, celălalt cum să nu fac… sau invers, depinde de zi. La mulți ani minunați!!!”, a scris Simona Halep pe Instagram.

Simona Halep a vorbit despre sprijinul primit din partea tatălui său și în urmă cu patru ani, când bărbatul și-a sărbătorit ziua de naștere.

„La mulți ani Tati. Acest om cu o inimă care nu poate fi măsurată, cu un suflet sensibil și ambițios, cu o dorință ieșită din comun de a face bine azi împlinește frumoasa vârstă de 60 de ani. „Simo” se declara un copil atât de norocos că a avut parte de un așa tată.

Un om care a făcut tot ce i-a stat in putere ca eu să îmi indeplinesc visul. Un om care ne-a educat atât de frumos. Un om care nu a cedat niciodată, indiferent de cât de greu i-a fost. Un om puternic și minunat! Sunt un copil norocos să am un așa TATĂ”, a scris Simona Halep pe Instagram în 2022.