Cum ți-ar putea distruge viața consumul de cartofi prăjiți

Publicată luni în Proceedings of the National Academy of Sciences, echipa de cercetători suspectează că vinovată este acrilamida, o substanță care se formează la prăjirea unor alimente pe bază de cartofi.

Oamenii de știință au observat că expunerea pe termen lung la acrilamidă a făcut ca peștii zebră adulți să „prezinte comportamente asemănătoare anxietății și depresiei”. US Food and Drug Administration avertizează că nivelurile ridicate de acrilamidă au provocat cancer la animale, dar riscul pentru oameni „nu este clar cu exactitate”.

Autorii au analizat date de la 140.728 de persoane din Marea Britanie pe parcursul a 11 ani, excluzându-i pe cei diagnosticați cu depresie în primii doi ani ai studiului.

Cercetătorii au descoperit că în cazul consumului de cartofi prăjiți a existat un risc cu 2% mai mare de depresie, comparativ cu mâncatul de carne albă prăjită. În total, au fost identificate 12.735 de cazuri de depresie și 8.294 de cazuri de anxietate, bărbații tineri consumând adesea cele mai multe alimente prăjite.

Constatările se comportă ca ecoul unor cercetări publicate recent care au determinat că un consum mai mare de alimente ultra procesate este asociat cu un risc crescut de depresie în rândul adulților brazilieni.

Un studiu separat publicat în decembrie a identificat o legătură între consumul zilnic de alimente ultra-procesate și declinul cognitiv în rândul adulților.

Cele mai recente cercetări indică rate în creștere ale diagnosticelor de sănătate mintală. Se estimează că 21 de milioane de adulți din SUA au suferit cel puțin un „episod depresiv major” în 2020, punctul culminant al pandemiei COVID-19, potrivit Institutului Național de Sănătate Mintală.

În ciuda rezultatelor uluitoare, autorul studiului, Yu Zhang, de la Universitatea Zhejiang, a declarat pentru CNN că „nu este nevoie să intrăm în panică în legătură cu efectele adverse ale alimentelor prăjite”.

La urma urmei, moderația este cheia. Totuși, rezultatele cercetătorilor au stârnit scepticismul găinii și oului: Ce vine mai întâi, depresia sau desfătarea?

Legătura dintre mâncare și depresie

Dr. David Katz, care nu a fost afiliat la studiu, a sugerat că, probabil, persoanele care se luptă deja cu sănătatea lor mintală se orientează spre „mâncarea de confort” pentru a se liniști. „Componenta umană a acestui studiu poate indica exact ceea ce pretinde: că un consum mai mare de alimente prăjite crește riscul de anxietate/depresie”, a declarat pentru CNN fondatorul organizației non-profit True Health Initiative.

„Cu toate acestea, cauzalitatea ar putea la fel de ușor să meargă în direcția opusă: persoanele cu anxietate/depresie apelează la „mâncarea de confort” cu o frecvență tot mai mare pentru o aparentă ușurare.”

Marți, psihologul clinician și profesor adjunct al Universității din Calgary, Jonathan Stea, a scris pe Twitter: „Am lucrat într-un cadru spitalicesc timp de peste un deceniu ajutând persoanele care se confruntă cu depresii severe. Cartofii prăjiți nu îi bagă pe oameni în spital”.

„Cunoașterea științei și a sănătății mintale presupune să privim dincolo de titlurile de ziare exagerate și să înțelegem că bolile mintale au mai multe cauze”, a concluzionat el, potrivit Nypost.