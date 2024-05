Actualitate Doliul în teatrul românesc. A murit un îndrăgit actor, coleg cu Gheorghe Dinică și Marin Moraru







Este doliu în teatrul românesc. Actorul Ion Gheorghe Arcudeanu a murit și urmează să fie înmormântat, miercuri, 08 mai, ora 15, la cimitirul Sfânta Vineri din București. Cei care vor să-i aducă un ultim omagiu o pot face la Capela Cimitirului Sfânta Vineri, unde este depus trupul neînsuflețit al artistului, a anunțat Teatrul Ion Creangă.

Doliu în teatrul românesc

Ion Gheorghe Arcudeanu a interpretat peste 50 de personaje pe scena Teatrului Ion Creangă. Actorul a bucurat zeci de generații de copii. I-a interpretat pe Ieremia din „Toate pânele sus”, Păcală din „Snoave cu măști”, Geppeto în "Pinocchio", Crainicul în "Războiul bucatelor", Iepurele de martie în „Alice în Ţara Minunilor", Învăţătorul în „Amintiri din copilărie", Roşu Împărat în "Harap Alb".

„Timpul are şi el răbdarea lui; oricât de mult am vrea să îl eludăm, în final, inevitabilul se va produce. Chiar dacă momentul este unul dificil pentru familie şi colegi deopotrivă, am vrea să ne amintim de Ion Gheorghe Arcudeanu aşa cum era el tot timpul, vesel, binevoitor şi întotdeauna pregătit să glumească.

În numele tuturor celor cărora le-aţi adus zâmbetul pe buze, dorim să vă mulţumim şi vă dorim un drum lin către cealaltă culisă a vieţii", transmite colectivul Teatrului Ion Creangă, într-o postare pe Facebook.

Actorul avea 85 de ani

Actorul Ion Gheorghe Arcudeanu a plecat la cele Sfinte la vârsta de 85 de ani. În 1961 a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică I. L. Caragiale, la secția Actorie. În școala primară a fost coleg cu Dan Pita. Nu a intrat din prima la Facultatea de Teatru.

Atunci când a dat probele, alături de el au picat alți monștri ai teatrului românesc. Îi amintim pe cei mai celebri, Gheorghe Dinică, Marin Moraru, Constantin Diplan, Marian Hudac si Camelia Zorlescu. La a doua încercare au promovat toți. Ulterior, Ion Gheorghe Arcudeanu a intrat ca păpușar la Teatrul Țăndărică și pe urmă la Școala Populară de Artă, la clasa doamnei Cosma.