Social A murit o mare voce a radioului. Lucia Moraru, văduva actorului Marin Moraru, s-a stins în ziua de Paște







Lucia Moraru, văduva marelui actor Marin Moraru, s-a stins din viață chiar în ziua de Paște. Anunțul a fost făcut de Elena Postelnicu, colegă cu aceasta la Radio România Actualități.

O viață dedicată jurnalismului

Lucia Moraru a încetat din viață în ziua de Paște. Aceasta și-a dedicat 4 decenii din viață radioului, fiind vocea Radio România timp de 41 de ani. Anunțul tragic despre decesul soției lui Marin Moraru a fost făcut pe rețelele de socializare de către Elena Postelnicu, colegă cu aceasta la Radio România Actualități.

Lucia Popescu Moraru a fost una dintre figurile de referință ale Radiodifuziunii Române, consacrându-și patru decenii din viață acestui domeniu. A fost partenera de viață a unui titan al teatrului și filmului românesc, actorul Marin Moraru, timp de încă un deceniu.

Jurnalista a devenit văduvă acum 8 ani, când Marin Moraru a încetat din viață în august 2016. Actorul a trecut în neființă la vârsta de 79 de ani, după o îndelungată luptă cu o boală severă.

A murit Lucia Moraru, văduva actorului Marin Moraru

Lucia Moraru a plecat din această lume în ziua de Paște. Ea a fost alături de marele actor Marin Moraru timp de 52 de ani.

„Într-o zi Sfântă de Paște am aflat că o persoană extrem de dragă sufletului meu – doamna Lucia Moraru – The President cum îi plăcea să i se spună uneori la Radio – a plecat la Ceruri, spre Lumina. Nu am cuvinte! … Abia așteptam să o revăd, când urma sa ajungem pe la București. Și de ziua ei, pe 2 mai, i-am promis ca vom trece să o îmbrățișăm….Vom trece…însă nu acasă,…ci acolo unde mergeam des cu ea … la Marinuș.

Doamna Lucia (din respect nu puteam să-i spun pe nume, chiar dacă se supară des pe mine) mi-a fost ca o a doua mamă. La Radio, mă dojenea când nu eram atentă, dar imediat mă și îmbrățișa, mă lua peste tot cu ea și chiar ne-a găzduit de foarte multe ori acasă la ea…unde ne aștepta cu fel de fel de mâncăruri pregătite chiar de ea. Iar când au murit părintii mei…ea mi-a fost alături moral și a contat foarte mult. Drum bun Lucia…Nu te voi uita niciodată!”, a fost mesajul transmis de Elena Postelnicu, pe pagina sa de Facebook.

Secretul căsniciei cu Marin Moraru

Cei doi au avut o căsnicie extrem de lungă, încheind legământul când ea era în floarea vârstei. Niciunul dintre ei nu a simțit vreodată regrete față de decizia luată. Dragostea la prima vedere și pasiunea au fost elementele definitorii ale relației lor.

Cu câțiva ani în urmă, Lucia Moraru a dezvăluit publicației Fanatik secretul care a stat la baza relației lor. Ea a subliniat că înțelegerea reciprocă este esențială.

„Când stai lângă un actor, indiferent că este un actor foarte mare, de fapt lângă orice fel de artist, trebuie să accepți unele provocări pe care ți le da această calitate de soție a unei personalități.

Pentru că mai ales actorii, au și ei trăirile lor, în perioada de realizare a unui rol sunt mai nervoși sau au momente de angoasă, dar înțelegerea contează foarte mult. Noi n-am avut probleme majore în căsnicia noastră, ne-am căsătorit foarte tineri, eu eram încă la liceu“, declara Lucia Moraru.