Monden Supărările care o macină pe Ioana, soția lui Ilie Năstase: „Nu mai pot să trăiesc în minciună"







Ioana și Ilie Năstase s-au căsătorit în primăvara anului 2019. De-a lungul căsniciei, cei doi au fost de mai multe ori la un pas de divorț, în ciuda cadourilor scumpe pe care le primea de la fostul mare jucător de tenis.

Ioana: „E dureros ce mi se întâmplă. Nu mai pot”

Ioana a declarat că este postul Paștelui și trebuie să ascundă multe lucruri. De asemenea, Ioana a spus că nu se referă la divorț, dar recunoaște că are sufletul foarte încărcat.

„Am niște supărări în suflet care mă macină de ceva timp. Este postul Paștelui și trebuie să maschez multe. Eu am fost și sunt genul de femeie care a mascat foarte multe lucruri. Am foarte multe dureri sufletești dar o să vină și ziua când o să vorbesc despre tot ce se întâmplă în mariajul meu. Chiar și așa, în ciuda problemelor, nu se pune vorba de un divorț. Simt că am sufletul foarte încărcat. A trebuit să fac foarte multe lucruri împotriva voinței mele”, a spus Ioana.

Ioana și Ilie Năstase Ilie Năstase. Sursa foto: Instagram

Șoția lui Năstase: „Nu mai pot să trăiesc în minciună”

Soția lui Ilie Năstase a mai spus că se refugiază în credință, deoarece este foarte credincioasă. Dar nu ascunde faptul că nu mai poate trăi în minciună.

„Mereu am ținut postul Paștelui, am avut o familie care mereu a respectat tradițiile. Sunt o persoană foarte credincioasă, așa am fost mereu, o să merg și la Înviere, anul acesta, normal. Credința pe care o port mereu în suflet a reușit să mă salveze din multe situații. Nu mai pot să trăiesc în minciună și să maschez totul. Este dureros ce mi se întâmplă. Nu mai pot”, a mărturisit Ioana, pentru click.ro.

Reamintim faptul că Ioana Simion e cea de a 5-a soţie a lui Ilie Năstase. Fostul mare tenismen a fost căsătorit în trecut cu Dominique Grazia, Alexandra King, Amalia Teodorescu şi Brigitte Sfăt.