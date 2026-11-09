Pregătirea verzei murate pentru iarnă este o tradiție nelipsită din gospodăriile românești, însă succesul nu depinde doar de calitatea legumelor sau de cantitatea de sare. Un pas esențial, pe care mulți îl trec cu vederea, este vânturarea verzei. Fără acest procedeu simplu, saramura se poate tulbura, iar varza riscă să se înmoaie sau să prindă un miros neplăcut.

În timpul fermentației lactice, bacteriile benefice transformă zaharurile din varză în acid lactic, proces care eliberează dioxid de carbon. Dacă acest gaz rămâne blocat în butoi, mediul devine propice pentru dezvoltarea microorganismelor nedorite. Vânturarea are rolul de a oxigena saramura, de a elimina gazele acumulate și de a uniformiza concentrația de sare de la fundul butoiului până la suprafață. Astfel, previi apariția acelei pelicule albe, numită popular floare, și eviți băloșirea lichidului.

Specialiștii în conserve și gospodinele cu experiență recomandă metoda pritocirii, considerată cea mai eficientă pentru o fermentare uniformă. Ai nevoie doar de un furtun alimentar curat și de o găleată sau un vas mare, perfect igienizat.

Introdu un capăt al furtunului până la fundul butoiului, iar cu ajutorul celuilalt capăt trage saramura în găleată, exact ca atunci când scoți vinul. Golește aproximativ jumătate din cantitatea de lichid sau chiar mai mult, dacă butoiul îți permite.

După ce ai scos saramura, ia o cană mare și toarnă lichidul înapoi în butoi, de la o înălțime de cel puțin 30-40 de centimetri. Acest jet puternic va sparge bulele de gaz și va oxigena excelent întreaga compoziție. Repetă operațiunea de două sau trei ori, până când observi că saramura s-a limpezit și s-a amestecat bine. Dacă nu ai un furtun, poți sufla aer cu o țeavă curată direct la baza butoiului, însă pritocirea rămâne metoda superioară, deoarece pune în mișcare tot lichidul.

În primele două săptămâni de la punerea verzei, când fermentația este foarte activă, vânturarea trebuie făcută o dată la două sau trei zile. După ce procesul se temperează, este suficient să repeți procedura o dată pe săptămână, până când varza s-a acrit complet.

Cea mai mare greșeală este folosirea unor vase sau furtunuri nespălate, care pot introduce bacterii străine în butoi. De asemenea, nu uita să speli periodic piatra sau greutățile care țin varza scufundată și să îndepărtezi spuma formată la suprafață. Respectând aceste reguli simple, te vei bucura de o varză murată tare, gustoasă și perfectă pentru sarmalele de sărbători.