Bărbatul bănuit că a răpit o fată de 12 ani are propria variantă. În vârstă de 42 de ani ar fi luat cu forța, ieri, o minoră în vârstă de 12 ani. Sechestrată într-un apartament din Sectorul 4 al Capitalei, fata a fost eliberată de polițiști. Individul s-a apărat și a spus că fata a venit la el fără să fie silită. El susține că nu avea cunoștință despre vârsta tinerei. Care i-ar fi spus că are 20 de ani, nu 12. Cei doi au făcut cunoștință după ce au avut mai multe discuții pe Facebook.

Bărbatul bănuit că a răpit o fată de 12 ani

„M-am cunoscut cu ea pe Facebook. Ea a vorbit cu mine, ea m-a băgat în seamă. Bună, ce faci. I-am zis, cine eşti. Sunt o fată. Şi de ce te bagi cu mine în seamă? Păi, că am văzut că ai sufletul pe bun. De unde știi tu. Am văzut eu, că ți-am văzut pozele și tot așa. Am vorbit cu ea și am întrebat-o, câți ani ai. 20 de ani. Am vorbit cu ea timp de două luni de zile la telefon.

Mi-a zis că vrea să fugă de acasă, nu vrea să mai stea, că vine măsa cu mulți bărbați acolo, că ea nu mai suportă, că a bătut-o, că a fost violată de ei”. A declarat bărbatul pentru Antena 3.

Susține că nu au avut relații intime

El a mai precizat că nu a întreținut relații intime cu fata. „Nu, că nu a vrut. Mi-a zis că de când a fost violată, că îi e frică”. A mai spus bărbatul pentru sursa citată.

„L-a cunoscut de pe rețelele de socializare. Copilul fiind de numai de 12 ani și trei luni, a fost coruptă (…) A fost torturată, lovită, tăiată cu aparat de bărbierit pe mâna stângă”. A mărturisit tatăl fetei. Fata a alertat numărul 112, marți, și a spus că este ținută cu forța într-o garsonieră. Ea a descris ce vede pe geam. Polițiștii au intervenit și au eliberat-o.