Cum s-a făcut Călin Georgescu de râs cu „călugării abandonați”. Nu a înțeles nimic din noua legislație privind CASS

Luni, la IPJ Ilfov, Călin Georgescu, fostul „salvator al neamului” reciclat între timp în inculpat cu trei dosare penale, a găsit prilej să mai arunce o bombă retorică. Deși venise doar să semneze de prezență la Poliție, a decis să dea și o lecție poporului: Guvernul ar fi „tăiat asigurările de sănătate ale călugărilor”.

Drama era gata scrisă: călugării plâng, guvernanții râd, iar Călin își smulge cămașa de pe el strigând: „Nu mai trăiți în minciună!”. Problema? Nimeni nu tăiase nimic. Doar imaginația lui. Bolojan a făcut multe, dar asta nu-i poate fi pusă în cârcă.

„Ei mint, noi știm că ei mint, iar ei știu că noi știm că ei mint.” Versuri de poet ratat sau frază de politician lipsit de idei? Greu de spus. Ce e clar e că Georgescu a recitat cu patos, ca și cum ar fi salvat o mănăstire de la demolare. Numai că între timp Patriarhia Română a ieșit public și a spus negru pe alb: monahii fără venituri rămân asigurați medical, așa cum au fost dintotdeauna. Nicio tăiere, nicio dramă.

Practic, BOR i-a dat cu regulamentul în cap chiar celui care voia să pozeze în apărătorul ortodoxiei.

În încercarea de a părea un Don Quijote ortodox, Georgescu a luptat cu un dușman imaginar: „guvernul păgân care pune la zid monahii”.

”Am auzit că asigurările de sănătate ale monahilor au fost tăiate. Știți, monahii, în țara românească, se roagă zi și noapte pentru acest popor și acest guvern păgân îi pune la zid. Eu cred că viața politică în România deja este o minciună, un fariseism și o trădare. Nu mai trăiți în minciună! Ei mint, noi știm că ei mint, iar ei știu că noi știm că ei mint. Personal, refuz categoric să trăiesc în minciună” , a spus Georgescu.

În realitate, guvernul a schimbat doar niște articole din Codul Fiscal, iar monahii n-au fost nici la zid, nici fără medic. Însă pentru Georgescu, detaliile contează mai puțin. Important e să dea bine la microfon: poporul trebuie să creadă că el, singurul, are curajul să spună adevărul. Din păcate, „adevărul” lui seamănă cu o glumă proastă.

Să te plângi că monahii au rămas fără asigurări, iar BOR să iasă imediat și să explice calm că ai bătut câmpii – asta nu e doar o gafă, e un autogol spectaculos. Și totul în fața presei, în timp ce ești sub control judiciar. Un fel de „stand-up comedy” involuntar, în care protagonistul nu știe că publicul râde de el, nu cu el.

Călin Georgescu a vrut să fie vocea poporului, dar a ajuns doar ecoul propriilor obsesii. A vrut să fie cavalerul monahilor, dar a ieșit un simplu bufetgiu de vorbe goale. A vrut să arate că guvernul minte, dar singurul prins cu minciuna a fost chiar el.

Rezultatul? O nouă pagină în telenovela: Cum să te faci de râs în 5 minute și să juri că ești un erou.